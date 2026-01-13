Trainer startet zeitlich begrenzte Rettungsmission für ein Shiny in Pokémon GO unter den denkbar ungünstigsten Bedingungen

2 Min. Paul Kutzner
Trainer startet zeitlich begrenzte Rettungsmission für ein Shiny in Pokémon GO unter den denkbar ungünstigsten Bedingungen

Ein Trainer hat alles gegeben, um sich ein Shiny in Pokémon GO nicht entgehen zu lassen. Am Ende wurde er dafür belohnt.

Für viele Trainer besitzt das Sammeln von seltenen Monstern in Pokémon GO einen hohen Stellenwert. Besonders beliebt sind bei vielen Spielern die teils sehr seltenen Shiny-Exemplare.

Ein Trainer berichtet, welche Probleme er bei der Möglichkeit auf ein Shiny-Monster hatte. Und wie er keine Mühen gescheut hat, um das Monster am Ende erfolgreich einzusacken.

Laden, rennen, fangen

Welche Probleme gab es? Wie der Trainer in seinem Beitrag auf Reddit berichtet, hat er bei sich Zuhause ein Galar-Zigzachs in der Shiny-Form angetroffen. Das Problem? Er hatte keinen einzigen Ball, um das Monster zu fangen.

Und als wäre das nicht genug, verabschiedete sich kurz nach der Sichtung des Monsters auch noch der Akku seines Smartphones. Da Pokémon-Spawns nur zeitlich begrenzt verfügbar sind und nach einer gewissen Zeit wieder verschwinden, musste der Trainer also schnell reagieren.

Was tat der Trainer? Wie der Trainer schreibt, hat er zuerst den Akku seines Smartphones etwas geladen. Anschließend nahm er die Beine in die Hand und rannte so schnell er konnte zum nächstgelegenen PokéStop.

Dort angekommen drehte er ihn und erhielt laut eigener Aussage einen Hyperball sowie den Traum, dass das Unterfangen gelingen könnte. Während er wieder so schnell wie möglich nach Hause Richtung Shiny rannte, stresste er sich selbst, da er nur einen einzigen Ball hatte, um das Shiny zu erhalten.

Uuuuund? Zuhause angekommen, warf er den Ball auf das Galar-Zigzachs – mit Erfolg. Der Ball traf sein Ziel und konnte das Monster einfangen. Der Trainer wurde für sein schnelles Handeln und die absolvierte Strecke belohnt und erfreut sich nun über ein neues Shiny in seiner Sammlung.

Eine Möglichkeit, um an seltenere Monster zu gelangen, sind die Events im Spiel. Diese bringen euch regelmäßig neue Inhalte, zu denen auch seltene Monster oder auch eine erhöhte Chance auf Shinys dazugehören können. Wenn ihr wissen wollt, wann welche Inhalte im Spiel aktiv sind, dann schaut euch gerne unsere Übersicht mit allen Events im Januar 2026 in Pokémon GO an.

