Pokémon GO stellt die Season 4 der PvP-Liga vor – Das alles ist neu

In Pokémon GO startet schon bald die 4. Season der PvP-Liga. Dabei ändert sich einiges im Spiel. Wir zeigen euch alle Neuerungen.

Wann läuft die Season 4? Die neue Season beginnt am Montag, den 14. September, um 22:00 Uhr unserer Zeit. Gleichzeitig endet die 3. Saison und ihr könnt euch eure erspielten Belohnungen abholen.

Mit der Season 4 gibt es auch wieder einige Neuerungen, darunter Anpassungen am Rangaufstieg und den Belohnungen, die sich wieder an der 2. Saison orientieren sollen.

Alle Neuerungen zu Season 4

Das ist der Zeitplan: Jede Liga wird zu einem anderen Zeitpunkt stattfinden. Das war auch bei den zwei vorherigen Seasons der Fall.

Wie auch schon in Season 3 findet der Premier-Cup, bei dem keine legendären Pokémon eingesetzt werden dürfen, zusammen mit der Hyperliga und der Meisterliga statt.

Superliga: 14. September bis 28. September um jeweils 22:00 Uhr deutscher Zeit

14. September bis 28. September um jeweils 22:00 Uhr deutscher Zeit Hyperliga und Premier-Cup: 28. September bis 12. Oktober um jeweils 22:00 Uhr deutscher Zeit

28. September bis 12. Oktober um jeweils 22:00 Uhr deutscher Zeit Meisterliga und Premier-Cup: 12. Oktober bis 26. Oktober um jeweils 22:00 Uhr deutscher Zeit

12. Oktober bis 26. Oktober um jeweils 22:00 Uhr deutscher Zeit Alle Ligen und der Premier-Cup (ohne WP-Limit): 3. November bis 9. November um jeweils 22:00 Uhr

Zwischen der Meisterliga und allen Ligen findet zudem ein brandneuer Halloween-Cup statt. Der läuft vom 26. Oktober bis 3. November um jeweils 22:00 Uhr.

Was ist der Halloween-Cup? Bei diesem speziellen Cup dürfen nur Gift-, Geist-, Käfer-, Unlicht- und Fee-Pokémon antreten. Dabei gilt eine Begrenzung von 1.500 WP.

Als Belohnung können euch Bisasam, Glumanda und Schiggy in Halloween-Kostümen begegnen.

Das ändert sich in Season 4: In der neuen Season gibt es Anpassungen am Rangaufstieg:

Rang 2 könnt ihr durch die Teilnahme an einer bestimmten Zahl von Kämpfen erreichen.

Für die Ränge 3 bis 9 müsst ihr eine gewisse Zahl von Siegen erreichen.

Rang 10 gibt es nur, wenn ihr mindestens eine Bewertung von 3.000 habt.

Außerdem findet im Laufe der Season wieder ein GO-Kampfabend statt. Dies wird am Donnerstag, den 24. September, von 18:00 bis 23:59 Uhr unserer Zeit der Fall sein. Dort wird erneut ein Flug-Cup ausgetragen, bei dem nur Flug-Pokémon mit maximal 1.500 WP eingesetzt werden können.

Welche Belohnungen gibt es? Während der Season erhaltet ihr mit dem Erreichen eines bestimmten Ranges Belohnungen in Form von Begegnungen mit einem Pokémon. Diese sind identisch mit Season 3:

Tauboss ab Rang 1

Galar-Zigzachs ab Rang 4

Galar-Porenta ab Rang 7

Geronimatz auf Rang 8

Zurrokex ab Rang 9

Wrestler-Pikachu ab Rang 10

Am Ende der Season gibt es für das Erreichen eines bestimmten Ranges ebenfalls Belohnungen. Diese jedoch wurden wieder an die 2. Saison angelehnt:

Auf Rang 1 bis 3 erhaltet ihr Sternenstaub als Belohnung.

Auf Rang 4 bis 10 erhaltet ihr Sternenstaub, TMs und einen Raid-Pass als Belohnung.

Wenn ihr Rang 10 erreicht, bekommt ihr eine brandneue Avatar-Pose!

Wenn ihr am Ende der 4. Saison mindestens Rang 7 erreicht, erhaltet ihr eine Top-Sofort-TM anstatt einer Top-Lade-TM.

Geronimatz ist eine der möglichen Belohnungen in der PvP-Liga.

Attacken-Änderungen für zahlreiche Pokémon

Mit dem Start von Season 4 werden auch zahlreiche Attacken überarbeitet. Außerdem können einige Monster neue Attacken lernen.

Diese Attacken wurden überarbeitet:

Käfergebrumm: Diese Lade-Attacke vom Typ Käfer kann nun die Verteidigung des gegnerischen Pokémon senken.

Diese Lade-Attacke vom Typ Käfer kann nun die Verteidigung des gegnerischen Pokémon senken. Nitroladung: Diese Lade-Attacke vom Typ Feuer verursacht jetzt weniger Schaden und erhöht den Angriff des Anwenders.

Diese Lade-Attacke vom Typ Feuer verursacht jetzt weniger Schaden und erhöht den Angriff des Anwenders. Ampelleuchte: Diese Lade-Attacke vom Typ Käfer kann nun den Angriff und die Verteidigung des gegnerischen Pokémon senken.

Diese Attacken können nun erlernt werden:

Anfallen: Diese Lade-Attacke vom Typ Käfer senkt den Angriff des gegnerischen Pokémon. Nur Maskeregen und Voltula können diese neue Attacke lernen.

Diese Lade-Attacke vom Typ Käfer senkt den Angriff des gegnerischen Pokémon. Nur Maskeregen und Voltula können diese neue Attacke lernen. Honweisel, Ampelleuchte: Diese starke Käfer-Attacke passt perfekt zu mächtigen Käfer-Pokémon wie Honweisel.

Wenn ihr noch nach einem starken Team für die PvP-Liga sucht, dann schaut doch in unserer Tier-List vorbei. Dort zeigen wir euch die besten Pokémon aus jeder Liga.