Pokémon GO bringt euch jetzt 2 Shinys und einen starken neuen Angreifer – Alle Infos zu Ruhige Einkehr

Das letzte Event des Monats Mai startet in Pokémon GO. Mit dabei sind 2 Shiny-Monster sowie ein starker Angreifer.

Was ist das für ein Event? Das Event „Ruhige Einkehr“ ist eines der 3 Events, die vor kurzem in Pokémon GO angekündigt wurden und jeweils 1 Gigadynamax-Pokémon sowie eine erhöhte Shiny-Chance für je 2 Monster mitbringt.

Es startet am Freitag, dem 30. Mai 2025 um 10:00 Uhr und läuft bis Dienstag, dem 3. Juni 2025 um 20:00 Uhr.

Ruhige Einkehr in Pokémon GO – Alle Inhalte des Events

Welches Gigadynamax-Monster feiert sein Debüt? Im Event könnt ihr Gortrom erstmals in seiner Gigadynamax-Form besiegen und fangen. Das Monster ist von Samstag, dem 31. Mai 2025 um 6:00 Uhr bis zum Sonntag, dem 1. Juni 2025 um 21:00 Uhr verfügbar. Ihr findet es in 6-Sterne-Dyna-Kämpfen.

Welche Pokémon haben eine erhöhte Shiny-Chance? Innerhalb des gesamten Events habt ihr eine erhöhte Chance, auf die schillernde Variante von Somniam und Bubungus zu treffen. Somniam könnt ihr aus 2-km-Eiern ausbrüten und als Belohnung aus Feldforschungen erhalten. Bubungus könnt ihr in der Wildnis und ebenfalls als Belohnung aus Feldforschungen ergattern.

Welche Boni gibt es im Event? Neben der erhöhten Shiny-Chance gibt es außerdem noch die folgenden Boni im Event:

halbierte Distanz beim Ausbrüten von Eiern

1,5-fache Erfahrungspunkte beim Ausbrüten von Eiern

das Sammel-Limit für Dyna-Partikel ist auf 1.600 erhöht

8-fache Dyna-Partikel von Kraftquellen

Welche Pokémon gibt es im Event? Im Event warten natürlich auch wieder verschiedene Monster, die ihr in der Wildnis, aus Eiern oder aus Feldforschungen erhalten könnt.

In der Wildnis:

Chaneira*

Marill*

Coiffwaff*

Wommel*

Bubungus*

Koalelu*

Brimova

Relaxo* (seltener)

Palimpalim* (seltener)

Aus 2-km-Eiern:

Klingplim*

Somniam*

Parfi*

Flauschling*

In Feldforschungen:

Somniam*

Wommel*

Bubungus*

Koalelu*

Brimova

Alle Monster, die mit einem * markiert sind, könnt ihr auch als Shiny erhalten.

Weitere Inhalte des Events: Ihr könnt zum Event passende Sammler-Herausforderungen absolvieren, bei denen ihr unter anderem Begegnungen mit Event-Pokémon als Belohnung erhalten könnt.

Zudem gibt es ein kostenpflichtiges Ticket, welches ihr für 1,99 $ (also ungefähr 2 €) erwerben könnt. Hier erhaltet ihr Begegnungen mit Somniam und Bubungus sowie 2 Super-Brutmaschinen, wenn ihr die Forschung des Tickets erledigt. Außerdem erhaltet ihr für die Zeit des Events die 1,5-fache Menge an Sternenstaub beim Ausbrüten von Eiern.

Die „Ruhige Einkehr“ ist das letzte Event, welches im Monat Mai startet. Doch natürlich gibt es auch im Juni wieder viele Events, an denen ihr teilnehmen könnt und die euch mit unterschiedlichen Inhalten versorgen. Welche das sind, haben wir euch zusammengefasst: Alle Events im Juni 2025 in Pokémon GO.