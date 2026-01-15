Pokémon GO bringt euch gleich 2 starke legendäre Angreifer im neuen Rocket-Event

Das fiese Team GO Rocket kehrt in Pokémon GO zurück. Und sie haben nicht nur einige neue Crypto-Monster, sondern auch einen starken Rückkehrer dabei.

Was ist das für ein Event? Am Freitag, dem 23. Januar 2026 um 0:00 Uhr, startet in Pokémon GO das „Klasse Kumpel: Übernahme“-Event. Es läuft bis Sonntag, dem 25. Januar 2026 um 20:00 Uhr. Zudem findet am Samstag, dem 24. Januar 2026, in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr ein Raid-Tag innerhalb des Rocket-Events statt.

Neben 2 starken legendären Crypto-Monstern, wovon eines sein Debüt feiert und das andere mit erhöhter Shiny-Chance im Raid-Tag zurückkehrt, sind auch 3 weitere Monster erstmalig als Crypto im Event dabei.

Ein fieses Team, 2 starke legendäre Monster

Welche legendären Monster sind dabei? Im Event könnt ihr erstmals Crypto-Voltolos in seiner Inkarnationsform erhalten. Dafür müsst ihr die Spezialforschung, die im Event startet, erfolgreich absolvieren, euch Giovanni stellen und ihn besiegen.

Da bereits die reguläre Version von Voltolos (Inkarnationsform) ein starker Angreifer vom Typ Elektro ist, wird die Crypto-Variante noch stärker werden.

Im Raid-Tag könnt ihr außerdem Crypto-Raikou herausfordern und erhalten. Bei dem Monster handelt es sich nicht nur um einen der besten Angreifer in Pokémon GO, sondern sogar um das stärkste Elektro-Monster, welches ihr aktuell als Angreifer einsetzen könnt.

Die Chance, ein Shiny-Exemplar zu ergattern, ist zudem zusätzlich erhöht.

Welche weiteren Crypto-Monster feiern ihr Debüt? Neben Voltolos gibt es noch 3 weitere Monster, die im Event erstmalig in ihren Crypto-Formen verfügbar sind. Dabei handelt es sich um Igamaro, Fynx und Froxy, die 3 Starter-Monster aus Pokémon X und Y. Ihr könnt sie bei den Rüpeln von Team GO Rocket finden.

Welche Boni gibt es im Event? Innerhalb der Rocket-Übernahme sind die folgenden Boni aktiv:

häufigeres Erscheinen von Team GO Rocket in Ballons und an PokéStops

Monster können mithilfe einer Lade-TM die Attacke Frustration verlernen

1- und 3-Sterne-Crypto-Raids bringen Monster, bei denen die IV-Werte mehr variieren

Spezialforschung, bei der ihr ein Super-Rocket-Radar erhaltet

Feldforschungen mit Sofort- und Lade-TMs sowie mysteriösen Teilen als Belohnung

Sammler-Herausforderung, bei der ihr Erfahrungspunkte, Sternenstaub und einen Rocket-Radar erhalten könnt

Welche Crypto-Monster im Event in 1- und 3-Sterne-Crypto-Raids verfügbar sind, ist bisher noch nicht bekannt.

Zudem sind die folgenden Boni innerhalb der 3 Stunden des Raid-Tags im Spiel aktiv:

bis zu 5 weitere kostenlose Raid-Pässe von Arenen

erhöhte Chance auf Crypto-Raikou als Shiny

Fern-Raid-Limit wird auf 20 erhöht (von Samstag, dem 24. Januar 2026, um 1:00 Uhr bis Sonntag, dem 25. Januar 2026, um 4:00 Uhr)

Event-Ticket für 4,99 $ (also ungefähr 5 €) mit bis zu 8 weiteren Raid-Pässen an Arenen, erhöhter Chance auf Sonderbonbons XL in Raid-Kämpfen, 50 % mehr EP durch Raids sowie der doppelten Menge an Sternenstaub für Raids

Nicht nur das Rocket-Event findet im aktuellen Monat in Pokémon GO statt. Es warten auch noch viele weitere Events, Raids und Rampenlicht-Stunden auf euch. Wann ihr welche Inhalte im Spiel findet und was euch dort erwartet, erfahrt ihr in unserer Liste mit allen Events im Januar 2026 in Pokémon GO.