Pokémon GO bringt euch gleich 2 starke legendäre Angreifer im neuen Rocket-Event

News
2 Min. Paul Kutzner 0 Kommentare Lesezeichen
Pokémon GO bringt euch gleich 2 starke legendäre Angreifer im neuen Rocket-Event

Das fiese Team GO Rocket kehrt in Pokémon GO zurück. Und sie haben nicht nur einige neue Crypto-Monster, sondern auch einen starken Rückkehrer dabei.

Was ist das für ein Event? Am Freitag, dem 23. Januar 2026 um 0:00 Uhr, startet in Pokémon GO das „Klasse Kumpel: Übernahme“-Event. Es läuft bis Sonntag, dem 25. Januar 2026 um 20:00 Uhr. Zudem findet am Samstag, dem 24. Januar 2026, in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr ein Raid-Tag innerhalb des Rocket-Events statt.

Neben 2 starken legendären Crypto-Monstern, wovon eines sein Debüt feiert und das andere mit erhöhter Shiny-Chance im Raid-Tag zurückkehrt, sind auch 3 weitere Monster erstmalig als Crypto im Event dabei.

Pokémon GO zeigt seine neue Season im Trailer
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Riot gab Hytale nach 5 Jahren Entwicklung ohne Ergebnis zurück, gratuliert jetzt zum Start des Minecraft-Konkurrenten, bekommt Antwort Den Erfolgs-Anime Overlord gibt es nur, weil der Autor von seinen Freunden enttäuscht wurde In einem Spiel auf Steam managt ihr ein Krankenhaus während der Zombie-Apokalypse – besitzt Feature, um Streamer in den Wahnsinn zu treiben Neues Zombie-Spiel macht euch zum „Türsteher der Apokalypse“, lässt euch Überlebende mit einem Hammer verprügeln Hier sind 4 bekannte Völker, die ihr wahrscheinlich in Divinity spielen könnt – und 2 völlig neue, die noch unsicher sind Einen Sci-Fi-Film auf HBO Max habe ich gleich mehrfach geschaut, obwohl er von der Kritik zerrissen wurde Star Trek Starfleet Academy: Trailer, Start und Cast – Alle Infos zur Serie auf Paramount+ Das letzte Spiel eines umstrittenen Entwicklers soll der Höhepunkt seines Lebenswerks werden, startet schon bald auf Steam Ich warte seit zwei Jahren auf die neue Staffel von One Piece und kann mich an den neuen Bösewichten nicht satt sehen Monstersammler Aniimo lädt zur 2. Beta ein – So könnt ihr selbst mitmachen In der neuen Staffel von Scrubs erfahren wir, wie es bei den Romanzen weiter gegangen ist – Aber welche Pärchen sind die beliebtesten? Ein „verruchter“ Skin in ARC Raiders fesselt die Community: Manche wollen ihn loswerden, andere setzen noch einen drauf

Ein fieses Team, 2 starke legendäre Monster

Welche legendären Monster sind dabei? Im Event könnt ihr erstmals Crypto-Voltolos in seiner Inkarnationsform erhalten. Dafür müsst ihr die Spezialforschung, die im Event startet, erfolgreich absolvieren, euch Giovanni stellen und ihn besiegen.

Da bereits die reguläre Version von Voltolos (Inkarnationsform) ein starker Angreifer vom Typ Elektro ist, wird die Crypto-Variante noch stärker werden.

Im Raid-Tag könnt ihr außerdem Crypto-Raikou herausfordern und erhalten. Bei dem Monster handelt es sich nicht nur um einen der besten Angreifer in Pokémon GO, sondern sogar um das stärkste Elektro-Monster, welches ihr aktuell als Angreifer einsetzen könnt.

Die Chance, ein Shiny-Exemplar zu ergattern, ist zudem zusätzlich erhöht.

Welche weiteren Crypto-Monster feiern ihr Debüt? Neben Voltolos gibt es noch 3 weitere Monster, die im Event erstmalig in ihren Crypto-Formen verfügbar sind. Dabei handelt es sich um Igamaro, Fynx und Froxy, die 3 Starter-Monster aus Pokémon X und Y. Ihr könnt sie bei den Rüpeln von Team GO Rocket finden.

Welche Boni gibt es im Event? Innerhalb der Rocket-Übernahme sind die folgenden Boni aktiv:

  • häufigeres Erscheinen von Team GO Rocket in Ballons und an PokéStops
  • Monster können mithilfe einer Lade-TM die Attacke Frustration verlernen
  • 1- und 3-Sterne-Crypto-Raids bringen Monster, bei denen die IV-Werte mehr variieren
  • Spezialforschung, bei der ihr ein Super-Rocket-Radar erhaltet
  • Feldforschungen mit Sofort- und Lade-TMs sowie mysteriösen Teilen als Belohnung
  • Sammler-Herausforderung, bei der ihr Erfahrungspunkte, Sternenstaub und einen Rocket-Radar erhalten könnt

Welche Crypto-Monster im Event in 1- und 3-Sterne-Crypto-Raids verfügbar sind, ist bisher noch nicht bekannt.

Zudem sind die folgenden Boni innerhalb der 3 Stunden des Raid-Tags im Spiel aktiv:

  • bis zu 5 weitere kostenlose Raid-Pässe von Arenen
  • erhöhte Chance auf Crypto-Raikou als Shiny
  • Fern-Raid-Limit wird auf 20 erhöht (von Samstag, dem 24. Januar 2026, um 1:00 Uhr bis Sonntag, dem 25. Januar 2026, um 4:00 Uhr)
  • Event-Ticket für 4,99 $ (also ungefähr 5 €) mit bis zu 8 weiteren Raid-Pässen an Arenen, erhöhter Chance auf Sonderbonbons XL in Raid-Kämpfen, 50 % mehr EP durch Raids sowie der doppelten Menge an Sternenstaub für Raids
Mehr zum Thema
1
In Pokémon GO vermissen Trainer gerade ausgerechnet die Pokémon: „Das macht mich wütend“
von Paul Kutzner
2
Pokémon GO testet eine Funktion, damit ihr Herausforderungen leichter absolvieren könnt
von Paul Kutzner
3
Trainer zweifelt an einer wichtigen Entscheidung in seinem Leben, erhält ein Zeichen in Pokémon GO
von Paul Kutzner

Nicht nur das Rocket-Event findet im aktuellen Monat in Pokémon GO statt. Es warten auch noch viele weitere Events, Raids und Rampenlicht-Stunden auf euch. Wann ihr welche Inhalte im Spiel findet und was euch dort erwartet, erfahrt ihr in unserer Liste mit allen Events im Januar 2026 in Pokémon GO.

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Pokemon GO Rettungsaktion

Trainer startet Rettungsmission für ein Shiny in Pokémon GO unter den denkbar ungünstigsten Bedingungen

Pokemon GO Trainer Zeichen Shiny

Trainer zweifelt an einer wichtigen Entscheidung in seinem Leben, erhält ein Zeichen in Pokémon GO

Pokemon GO keine Monster

In Pokémon GO vermissen Trainer gerade ausgerechnet die Pokémon: „Das macht mich wütend“

Pokémon GO Voltilamm Rampenlichtstunde

Pokémon GO: Lohnt sich die Rampenlichtstunde heute?

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx