Die besten Konter gegen Rizeros in Pokémon GO im Guide. Wir zeigen euch die besten Angreifer und Movesets. Damit könnt ihr Rizeros in Raids besiegen.

Was ist Rizeros für ein Pokémon? Rizeros ist ein Pokémon aus der ersten Spielgeneration von Pokémon. Es gehört zu den Typen Boden und Gestein und kann sich zu Rihornior weiterentwickeln. Ihr findet Rizeros in Raids der Stufe 3 bei Pokémon GO.

Wir zeigen euch hier die besten Konter gegen Rizeros und gegen welche Typen es schwach ist (Typ-Effektivität).

Rizeros besiegen im Raid – Mit diesen Kontern

Mega-Turtok mit Aquaknarre und Aquahaubitze Crypto Sumpex mit Aquaknarre und Aquahaubitze Mega-Garados mit Kaskade und Hydropumpe Crypto Impergator mit Aquaknarre und Aquahaubitze Crypto Garados mit Kaskade und Hydropumpe Mega-Bisaflor mit Rankenhieb und Flora-Statue Crypto Chelterra mit Rasierblatt und Flora-Statue Crypto Tangolos mit Rankenhieb und Blattgeißel Zarude mit Rankenhieb und Blattgeißel Crypto Kokowei mit Kugelsaat und Solarstrahl Kyogre mit Kaskade und Surfer Crypto Bisaflor mit Rankenhieb und Flora-Statue Kingler mit Blubber und Krabbhammer Sumpex mit Aquaknarre und Aquahaubitze Admurai mit Kaskade und Aquahaubitze Crypto Tengulist mit Rasierblatt und Laubklinge Crypto Tohaido mit Kaskade und Hydropumpe Crypto Sarzenia mit Rasierblatt und Laubklinge Crypto Turtok mit Aquaknarre und Aquahaubitze Impergator mit Kaskade und Aquahaubitze

Schwächen von Rizeros: Das Pokémon gehört zu den Typen Boden und Gestein und hat Schwächen gegen Wasser, Pflanze, Kampf, Boden, Stahl und Eis. Setzt in Raids also vor allem auf Angriffe und Pokémon dieser Typen, um Rizeros zu besiegen.

Gibt es Shiny Rizeros? Ja, ihr könnt Shiny Rizeros in Pokémon GO begegnen und fangen. In der folgenden Grafik zeigen wir euch die gesamte Shiny-Familie des Pokémon:

Shiny Rihorn, Rizeros und Rihornior im Vergleich

Wie viele Trainer benötigt man? Wenn ihr die Top-Konter-Pokémon besitzt und schon ein recht hohes Level (40+) in Pokémon GO erreicht habt, könnt ihr Rizeros allein besiegen. Das sollte auch auf niedrigeren Leveln klappen. Seid ihr noch unter Stufe 30, solltet ihr auf mehr Trainer setzen.