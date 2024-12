Um alle Inhalte der neuen Funktion in Pokémon GO zu bekommen, müsst ihr monatlich mehrere hundert Euro ausgeben

In Pokémon GO wird gerade eine neue Funktion getestet. Diese ist nicht nur astronomisch teuer, sondern bringt auch nur mehr als überschaubare Belohnungen.

Was ist das für eine Funktion? Trainer in Pokémon GO, die in Australien und Neuseeland wohnen, haben aktuell testweise eine neue Funktion im Spiel. Hierbei handelt es sich um die sogenannte „Reward Road“. Dies ist eine Art Battle-Pass.

Statt für Aktivitäten im Spiel Fortschritt zu erzielen, müsst ihr hierbei jedoch Echtgeld ausgeben, um Punkte zu sammeln und damit Stufen freizuschalten, die euch verschiedene Belohnungen bringen.

Diese Funktion sorgt für viel Unverständnis in der Community – denn die Umsetzung ist in der jetzigen Form katastrophal.

Viel Geld, wenige Items, kaum Zeit

Wie funktioniert die Reward Road? Bei der Reward Road sammelt ihr Punkte, um insgesamt 10 Stufen freizuschalten. Um Punkte zu sammeln, müsst ihr Echtgeld ausgeben. Ihr könnt hierbei keine PokéMünzen benutzen, wie auf pokemongolive.com zu lesen ist. Dort heißt es:

Einkäufe müssen mit echter Währung getätigt werden. Für Käufe mit PokéCoins oder Pokémon GO-Geschenkkarten sowie für den Kauf von Tickets für Live-Events gibt es keine Belohnungspunkte.

Die Punkte und Belohnungen dieser Funktion verfallen jeweils zum Ende des Monats. Ihr müsst die Punkte also jeden Monat aufs neue sammeln. Habt ihr also im aktuellen Monat bereits die Stufe 3 erreicht und der Monat wechselt, dann fangt ihr im nächsten Monat wieder auf Stufe 0 an.

Welche Belohnungen gibt es? Für jede Stufe, die ihr in der Reward Road freischaltet, erhaltet ihr Belohnungen. Dabei handelt es sich um Items und Sticker, die von Stufe zu Stufe variieren.

Ein Trainer auf Reddit hat alle Stufen mit den Belohnungen gepostet. Habt ihr alle Stufen in der Reward Road erreicht, dann erhaltet ihr insgesamt die folgenden Belohnungen:

21 Sticker

15 Premium-Kampf-Pass

3 Rauch

1 Glücks-Ei

1 Sternenstück

2 Lockmodule

16 Ei-Brutmaschinen

3 Top-Beleber

3 Top-Tränke

3 silberne Sananabeeren

3 goldene Himmihbeeren

Wie teuer sind die Punkte? Wie viele Punkte ihr genau für eure Einkäufe erhaltet, kann bisher noch nicht abschließend geklärt werden. Die Angaben in den sozialen Medien reichen dabei von 500 bis 700 $, wobei hierbei nicht komplett ersichtlich ist, ob es sich um amerikanische, australische oder neuseeländische Dollar handelt.

Doch selbst im günstigsten Fall (500 neuseeländische Dollar) wären es umgerechnet knapp 280 €, die ihr jeden Monat ausgeben müsstet, um die letzte Stufe im Pass zu erreichen. Sollten es 700 US-Dollar sein, dann würde die Summe sogar umgerechnet auf knapp 666 € wachsen.

Was sagt die Community dazu? Die aktuelle Umsetzung der Funktion stößt in der Community auf Unverständnis und bissige Kommentare, wobei einige Trainer meinen, dass diese Funktion nicht so tragisch ist. Einige der Kommentare auf Reddit dazu lauten:

„TLDR: Gebt uns mehr Geld, bitte. Dieses Spiel wird viel zu gierig“, schreibt thiccynyx

„Sie ruinieren das Spiel so sehr mit ihrer Gier“, meint auch Moonfallthefox

„[..] Sie können von Glück reden, dass die Leute Pokémon lieben, sonst würde es so enden wie jedes andere ihrer Spiele“, kommentiert kevin07pm

„Das ist nicht anders als bei einer Kundenkarte. Es ist wirklich keine große Sache und sollte keinen Einfluss darauf haben, ob man etwas ausgibt oder nicht, wenn man vernünftig ist“, merkt hingegen PRIMERC an

„Ehrlich gesagt stört mich das nicht, es ist eine Bonuskarte für den Supermarkt. Sie ist unaufdringlich, solange sie nicht der einzige Weg ist, das Nötigste zu bekommen“, schreibt auch tyreck

Ob und wann diese Funktion die Testphase verlässt und global bei allen Trainern ausgerollt wird, ist bisher noch nicht bekannt.

In Pokémon GO hat die neue Season mit dem Namen “Duales Schicksal” angefangen. Wie gewohnt erwarten euch in der Season viele Events und einige Highlights, wie legendäre Pokémon, für die sich ein Blick ins Spiel für euch lohnen kann: Alle Inhalte der neuen Season in Pokémon GO.