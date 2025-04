In Pokémon GO erscheint Relaxo als Gigadynamax-Boss. Wir zeigen euch, mit welchen Pokémon ihr gegen es antreten solltet.

Gigadynamax-Bosse gehören zu den schwersten Herausforderungen, denen ihr euch in Pokémon GO stellen könnt.

Klare Sache also: Wer am Dyna-Kampf-Tag mit Gigadynamax-Relaxo teilnehmen will, kann sich auf einen harten Kampf einstellen.

Wie besiegt man das Monster? Das schauen wir uns hier im Artikel an – genau, wie die restlichen Boni des Tages.

Alle Inhalte des Dyna-Kampf-Tag mit Gigadynamax-Relaxo

Wann ist das Event? Der Dyna-Kampf-Tag mit Gigadynamax-Relaxo findet am 19. April 2025 statt. Er läuft von 14:00 bis 17:00 Uhr.

Welche Boni laufen?

Gigadynamax-Relaxo erscheint in Stufe-6-Dyna-Kämpfen

Mit Glück könnt ihr es als Shiny fangen

Die Kämpfe laufen an allen Kraftquellen

Das Limit für Dyna-Partikel wird auf 1.600 erhöht

Ihr erhaltet achtfachte Dyna-Partikel von Kraftquellen

Zwei zusätzliche Spezialtausche

Außerdem bekommt ihr bereits ab 00:00 Uhr die doppelte Menge an Dyna-Partikeln beim Gehen, und die Laufdistanz beträgt nur ein Viertel.

Wie besiege ich Gigadynamax-Relaxo in Pokémon GO?

Das sind die besten Konter: Das stärkste Pokémon, das ihr aktuell gegen Gigadynamax-Relaxo einsetzen könnt, ist die Dynamax-Variante von Machomei. Das Kampf-Pokémon ist eure Chance, dem robusten Riesen-Relaxo Schaden zuzufügen. Tipp: In der aktuellen befristeten Forschung zum Event, die schon jetzt läuft, erhaltet ihr ein Dynamax-Machollo. Das könnt ihr als Konter nutzen, wenn ihr es verstärkt und entwickelt.

Weitere Angreifer, die klappen können, sind Gigadynamax-Kingler, Gigadynamax-Glurak oder Gigadynamax-Riffex. Dynamax-Quartermak könnt ihr auch ins Rennen schicken. Aber: Machomei ist eure beste Chance.

Ein Hinweis zu Machomei: In Zukunft wird auch Gigadynamax-Machomei ins Spiel kommen. Wenn ihr kein Giga-Relaxo haben wollt, solltet ihr überlegen, ob ihr die Ressourcen zum Verbessern von Machollo nicht lieber aufspart, bis ihr ein Exemplar habt, das auch gigadynamaximieren kann.

Das Ding ist: Machomei allein wird nicht reichen, da es selbst nicht genug aushält. Deshalb werdet ihr Verteidiger in eurem Setup brauchen.

Welche Verteidiger? Ihr werdet Pokémon brauchen, um Schaden einzustecken. Da sind Dynamax-Heiteira, Dynamax-Chaneira und Dynamax-Metagross gute Optionen.

Denkt auch daran, Monster zum Heilen oder Schützen einzusetzen, wenn ihr selbst nicht allzu viel Schaden anrichten könnt.

Wie kämpft man gegen Relaxo? Ihr schickt eure Chaneira, Heiteira und Metagross so lange in den Kampf, wie die Dynamax-Anzeige noch auflädt. Kurz vor dem Füllen der Anzeige kommt euer Machomei zum Einsatz, dynamaximiert und attackiert Relaxo mit effektiven Kampf-Attacken. Nach dem Ablauf der Dynamax-Phase solltet ihr dann wieder tauschen.

Wie viele Trainer braucht man? Viele. Gigadynamax-Raids sind auf bis zu 40 Spieler ausgelegt. Es wird also absolut nicht einfach, Relaxo zu schlagen. Ihr werdet sicherlich zweistellige Trainerzahlen brauchen – ab 10 aufwärts sollte es aber möglich sein, wenn ihr die richtigen Konter habt. Je besser eure Konter und je mehr Trainer, desto einfacher wird der Kampf. Wenn ihr Dyna-Pilze habt, könnt ihr diese einsetzen, um den doppelten Schaden auszuteilen.

Wie geht es in Pokémon GO weiter? Der April hat nicht nur ein gigantisches Monster-Relaxo im Gepäck, sondern auch noch andere, neue Pokémon – zum Beispiel Knapfel. Das erscheint bald in Pokémon GO, im Rahmen seines eigenen Events. Ihr wollt wissen, was wann los ist? Dann schaut hier vorbei: Alle Events im April 2025 bei Pokémon GO.