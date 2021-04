In Pokémon GO startet heute, am 20. April, die Rampenlichtstunde mit Sleima. MeinMMO zeigt euch hier alle Boni und verrät, ob sich das Event lohnt.

Was ist eine Rampenlichtstunde? Dieses Event findet jeden Dienstag in Pokémon GO statt und stellt für eine Stunde ein besonderes Pokémon ins Rampenlicht. Passend dazu gibt es dann noch einen Bonus, der das Event abrundet.

In dieser Woche dreht sich alles um Sleima. Das passt, denn das Pokémon erscheint ohnehin vermehrt während der aktuellen Nachhaltigkeitswoche in Pokémon GO.

Das ist die Geschichte von Sleima: Das Pokémon entstand aus Schlamm und Industrieabfällen. Generell ernährt sich Sleima auch genau von solchen Dingen und lebt dort, wo es schmutzig ist. Die Population von Sleima in Großstädten ist allerdings zurückgegangen, da dort immer bessere hygenische Zustände herrschen.

Rampenlichtstunde mit Sleima – Startzeit und Boni

Wann geht es los? Die Rampenlichtstunde startet heute um 18:00 Uhr Ortszeit. Sie ist genau eine Stunde aktiv und endet um 19:00 Uhr.

Das sind die Boni: Zur Rampenlichtstunde werden die Spawns erhöht sein und grundsätzlich wird fast jedes Pokémon ein Sleima sein.

Dazu gibt es noch doppelten Sternenstaub für gefangene Pokémon. Ihr erhaltet also pro Monster mindestens 200 Sternenstaub. Mit einem Sternenstück gibt es sogar mindestens 300 Staub.

Gibt es Shiny Sleima? Ja, die Shiny-Version von Sleima könnt ihr schon länger in Pokémon GO fangen. Ihr erkennt den Unterschied gut, denn die schillernde Version ist grün anstatt lila:

Hier seht ihr Shiny Sleima.

Lohnt sich die Rampenlichtstunde? Durchaus! Mit Sleima gibt es ein Pokémon, was für Shiny-Jäger interessant ist. Dazu lässt es sich leicht einfach fabelhaft treffen, sodass ihr schnell und effektiv EP sammeln könnt.

Außerdem ist der Sternenstaub-Bonus stark. Sternenstaub ist die wichtigste Ressource im Spiel, da ihr damit eure Pokémon stärken könnt. Man kann quasi nie genug Staub besitzen, sodass ihr diesen Bonus definitiv ausnutzen solltet.

Wie geht es weiter in Pokémon GO? In diesem Monat steht noch einiges an in Pokémon GO. Nach der aktuellen Nachhaltigkeitswoche wird es noch ein weiteres Event rund um den Release von New Pokémon Snap geben. Dort werdet ihr erstmalig auf Shiny Farbeagle treffen. Weitere Infos zu kommenden Events findet ihr hier in der Übersicht:

