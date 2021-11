Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Panflam und EP-Bonus

In Pokémon GO findet heute, am 23. November 2021, eine Rampenlicht-Stunde mit Panflam statt. Wir von MeinMMO zeigen euch, auf welchen Bonus ihr euch freuen könnt und haben uns angesehen, ob sich dieses kurze Event lohnt.

Was ist eine Rampenlicht-Stunde? In Pokémon GO findet jeden Dienstag ein kleines, einstündiges Event statt, bei dem ein bestimmtes Pokémon im Mittelpunkt steht. Dieses spawnt während dieser Rampenlichtstunde häufiger in der Wildnis. Außerdem erhaltet ihr währenddessen einen besonderen Bonus.

Heute, am 23. November 2021, trefft ihr während der Rampenlicht-Stunde häufiger auf das Feuer-Pokémon Panflam. Zusätzlich erhaltet ihr die doppelten EP beim Fangen von Pokémon.

Rampenlichtstunde mit Panflam – Start, Boni & Shiny

Wann beginnt die Rampenlichtstunde? Wie in jeder Woche, startet sie heute wieder um 18:00 Uhr Ortszeit. Sie dauert eine Stunde und endet somit um 19:00 Uhr wieder.

Welche Boni gibt es? In der Wildnis spawnen während dieser Rampenlicht-Stunde hauptsächlich Panflam. Ihr werdet dieses Monster also an jeder Ecke entdecken können. Durch Rauch könnt ihr außerdem weitere Exemplare anlocken. Darüber hinaus erhaltet ihr beim Fangen von Pokémon doppelte EP.

Gibt es Panflam als Shiny? Ja, ihr könnt mit etwas Glück einem schillernden Panflam begegnen. Ihr erkennt es an seinem rosafarbenen Körper.

Panflam, Panpyro und Panferno jeweils normal (links) und als Shiny (rechts)

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde mit Panflam?

Wie stark ist es? Panflam gehört zu den Feuer-Pokémon der 4. Generation und lässt sich über Panpyro zu Panferno weiterentwickeln. Mit starken Werten können allerdings sowohl Panflam als auch seine Weiterentwicklungen nicht punkten.

Vor allem in der Verteidigung sind sie eher schlecht. Aber auch die Ausdauer und der Angriff können nicht überzeugen. Für den Einsatz in Raids und der GO-Kampfliga sind sie somit nicht geeignet.

Für wen lohnt sich die Rampenlichtstunde? Die Rampenlichtstunde lohnt sich heute vor allem wegen des EP-Bonus. Wem noch ein paar Erfahrungspunkte auf dem Weg zu Level 50 fehlen, hat heute die Möglichkeit durchs Fangen etwas davon zu farmen.

Um besonders viele Monster anzuziehen, solltet ihr zusätzlich einen Rauch setzen. Mit Hilfe eines Glücksei könnt ihr eure EP außerdem für 30 Minuten nochmals verdoppeln. Aber auch Shiny-Jäger kommen heute Abend auf ihre Kosten.

Nehmt ihr heute an der Raid-Stunde teil? Oder ist Panflam nicht so euer Ding? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare.

Am Freitag startet ein neues Hoopa-Event, was euch 4 zusätzliche Rampenlicht-Stunden bringt. Auf welche Monster und Boni ihr euch zu diesem Anlass freuen könnt und wie ihr Hoopa (Entfesselt) bekommt, haben wir für euch zusammengefasst.