In Pokémon GO startet heute, am 9. Februar, die Rampenlichtstunde mit Miltank. Wir verraten euch, warum sich dieses Event richtig lohnen könnte.

Was ist eine Rampenlichtstunde? Dieses Event findet jeden Dienstag in Pokémon GO statt und stellt für eine Stunde ein Pokémon in den Mittelpunkt. Passend dazu gibt es noch einen Bonus, der das Event abrundet.

In dieser Woche dreht sich alles um Miltank. Das passt, denn es ist eines der Event-Pokémon zum aktuellen Event rund um das Mondneujahr.

Alle Infos zur Rampenlichtstunde mit Miltank

Wann läuft das Event? Los geht es um 18:00 Uhr Ortszeit. Für eine Stunde sind die Boni rund um Miltank dann aktiv.

Das sind die Boni: Generell sind die Spawns erhöht und fast jeder Spawn wird ein Miltank sein. Ihr werdet in der Stunde problemlos über 200 Pokémon antreffen.

Dazu gibt es noch doppelten Sternenstaub für das Fangen von Pokémon. Ihr erhaltet also mindestens 200 Staub pro Pokémon.

Gibt es Shiny Miltank? Ja, erst seit kurzem wurde Miltank auch in der schillernden Version eingeführt. Ihr werdet also auch Shiny Miltank finden, wenn ihr Glück habt.

Wir binden euch hier ein Bild der Shiny-Version ein:

Warum ist das Event so gut? Das hat mehrere Gründe:

Miltank ist erst seit kurzem als Shiny verfügbar – vielen wird die Shiny-Form noch fehlen

Dazu ist Miltank außerhalb von Events verdammt selten – hier werdet ihr es für eine Stunde überall antreffen

Der Bonus ist ebenfalls stark. Sternenstaub ist die wichtigste Ressource im Spiel und man kann nie genug haben

Die Stunde solltet ihr also am besten nicht verpassen. Ihr könnt das Event auch mit Rauch von Zuhause spielen. So werdet ihr zumindest einige Miltank eintüten können.

Wie geht es weiter? Der Februar steckt noch voller Events. So wurde zuletzt ein Event rund um den Valentinstag angekündigt. Dort warten neue Monster auf euch und die pinken Pokémon übernehmen die Kontrolle. Wir geben euch hier die Übersicht:

Pokémon GO feiert Valentinstag mit 2 neuen Pokémon und Fernraid-Geschenken