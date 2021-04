Pokémon GO: Heute Rampenlichtstunde mit Menki und starkem Bonbon-Bonus

In Pokémon GO startet heute, am 13. April, die Rampenlichtstunde mit Menki. Wir zeigen euch hier alle Boni und weitere Infos zum Event.

Was ist eine Rampenlichtstunde? Dieses Event findet jeden Dienstag in Pokémon GO statt. Dabei wird für eine Stunde ein Pokémon in den Mittelpunkt gestellt und ein besonderer Bonus rundet das Event ab.

In dieser Woche dreht sich alles um das Kampf-Pokémon Menki. Das passt, denn aktuell läuft auch die Rivalenwoche, bei der Kampf-Pokémon im Fokus stehen.

Das ist die Geschichte von Menki: Das Pokémon ist schnell gereizt und greift oftmals grundlos Freund und Feind an. Menki gerät so lange in Raserei, bis es vor Erschöpfung einschläft. Besonders schlimm ist es, wenn sich mehrere Menki treffen, denn dann verfallen sie zusammen in Raserei und jagen andere Pokémon durch die Gegend.

Rampenlichtstunde mit Menki – Startzeit und Boni

Wann geht es los? Die Rampenlichtstunde läuft ab 18:00 Uhr für genau eine Stunde. Um 19:00 Uhr verschwinden die vermehrten Menki dann wieder und die normalen Spawns kehren zurück.

Das sind die Boni: Wie üblich zur Rampenlichtstunde sind generell die Spawns erhöht. Ihr findet also deutlich mehr Pokémon, die zudem zum Großteil aus Menki bestehen.

Außerdem gibt es dieses Mal die doppelte Menge an Bonbons beim Verschicken von Pokémon. Ihr werdet also pro Pokémon ganze 2 Bonbons für das Verschicken erhalten.

Hier seht ihr Menki und Rasaff in der Shiny-Form.

Gibt es Shiny Menki? Ja, die Shiny-Form von Menki könnt ihr bereits lange in Pokémon GO fangen. Wer bisher also noch kein Glück bei der Shiny-Suche hatte, sollte diesmal die Chance nutzen.

Lohnt sich das Event? Menki und seine Entwicklung Rasaff spielen keine große Rolle in der Meta von Pokémon GO. Sie gehören also nicht zu den besten Angreifern im Spiel. Richtig interessant wird es also nur für Shiny-Jäger, die sich noch ein schillerndes Menki sichern wollen.

Zudem ist der Bonus durchaus lohnenswert. Ihr könnt die Stunde nutzen und eure Pokémon-Box einmal ausmisten. Dadurch gibt es mehr Bonbons und ihr habt später mehr Platz in eurer Box.

Wen dieses Event nicht interessiert, der darf sich im April aber auch zahlreiche weitere Ereignisse freuen. Damit ihr nichts verpasst, zeigen wir euch hier den Event-Kalender für diesen Monat:

