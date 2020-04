Pokémon GO startet heute wichtige Rampenlichtstunde – Was passiert?

In Pokémon GO läuft heute Abend, am 14. April, eine Rampenlichtstunde. Diesmal dreht sich alles um das Pokémon Magnetilo. Wir sagen euch, ob es sich lohnt.

Was passiert heute Abend? Die Rampenlichtstunde heute bringt deutlich vermehrt Magnetilo ins Spiel. Ihr könnt dann für eine Stunde an jeder Ecke das Pokémon fangen und auf ein Shiny hoffen.

Es ist erst die 2. Rampenlichtstunde nachdem Niantic große Änderungen am Event angekündigt hatte.

Alles zur Rampenlichtstunde mit Magnetilo

Wann geht es los? Die Rampenlichtstunde läuft wieder um 18 Uhr Ortszeit. Für eine Stunde könnt ihr dann den speziellen Bonus und die zahlreichen Magnetilo ausnutzen.

Was gibt es im Event alles? Neben den vielen Magnetilo, gibt es auch wieder einen Bonus, der aktiv ist. So könnt ihr beim Fangen doppelte Bonbons abkassieren.

Bedenkt, dass aktuell auch noch das Oster-Event läuft. Ihr könnt also zusätzlich auch doppelte Bonbons beim Ausbrüten erhalten und Glückseier halten eine Stunde lang.

Lohnt sich Magnetilo? Das Pokémon der Typen Elektro und Stahl ist durchaus zu gebrauchen. Zunächst kann es Shiny sein und wer noch nicht genügend schillernde Exemplare eingetütet hat, sollte sich nochmal auf die Suche machen.

So sieht Shiny Magnetilo aus.

Außerdem ist Magnezone, die Entwicklung von Magnetilo, ein solider Elektro-Angreifer. Wer also noch kein gutes Team bei diesem Typ hat, sollte auf einige Magnezone setzen.

Man sollte das Event also nicht verpassen, denn nach der letzten Rampenlichtstunde mit Felilou hat man nun endlich wieder ein nützliches Pokémon.

Darüber berichten Spieler: Erste Trainer in Neuseeland und Australien können die Rampenlichtstunde bereits spielen. Sie berichten auf reddit, dass die Spawns von Magnetilo katastrophal sind und man bisher kaum Exemplare gefangen hat.

Es bleibt also abzuwarten, ob Niantic bis um 18 Uhr deutscher Zeit die Spawns in den Griff bekommen hat oder ob man ebenfalls von diesen schlechten Spawns betroffen ist.

Bedenkt, dass derzeit die Gefahr besteht sich und andere mit dem Coronavirus anzustecken. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung empfiehlt, so oft es geht zu Hause zu bleiben, Abstand zu anderen zu halten und Menschenansammlungen zu vermeiden. Niantic hat diverse Maßnahmen ergriffen, damit ihr Pokémon GO auch von zu Hause spielen könnt.