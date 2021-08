Pokémon GO: Rampenlichtstunde heute mit Wolly und extra EP

In Pokémon GO startet heute, am 31. August, die Rampenlichtstunde mit Wolly. Wir haben uns angeschaut, für wen sich das Event lohnt und welche Boni euch zum Start erwarten.

Was ist das für ein Event? Jeden Dienstag startet in Pokémon GO eine Rampenlichtstunde. Bei dem Event steht abends ein Pokémon im Spotlight und ihr findet es fast überall auf der Map. Außerdem lockt Rauch dieses besondere Pokémon an.

Heute steht das Pokémon Wolly aus der achten Generation von Typ Normal im Rampenlicht. Dazu könnt ihr den Bonus nutzen, um mehr EP zu verdienen.

Rampenlichtstunde mit Wolly – Startzeit und Bonus

Wann startet es? Die Rampenlichtstunde startet heute, am 31. August 2021, um 18:00 Uhr Ortszeit. Das Event dauert dann genau eine Stunde und endet somit um 19:00 Uhr wieder.

Das ist der heutige Bonus: Wie in jeder Woche, bringt euch die Rampenlichtstunde für die Zeit des Events neben dem Pokémon noch einen zusätzlichen Bonus. Heute erhaltet ihr die doppelten Erfahrungspunkte für das Entwickeln von Pokémon.

Dazu verwandeln sich Spawns auf der Karte während des Events zu Wolly.

Gibt es Shiny Wolly? Nein, das könnt ihr bisher noch nicht in Pokémon GO fangen.

Lohnt sich die Rampenlichtstunde mit Wolly?

Seit wann gibt es Wolly? Ihr findet das Pokémon seit dem Start des dritten Hyperbonus in Pokémon GO. Wer also bisher noch keine Chance hatte, eins zu fangen, kann die Rampenlichtstunde dafür heute gut nutzen. Außerdem habt ihr eine gute Gelegenheit, viele Bonbons zu sammeln, um starke Wolly zu entwickeln.

Wie stark ist es? Wolly ist als Angreifer überall zu ignorieren. Seine Weiterentwicklung Zwollock hat auch keine besonderen Werte, die es stark für PvP oder Raids machen würden. Wer also auf der Suche nach Top-Angreifern ist, kann die Rampenlichtstunde heute getrost aussetzen.

Auch für Shiny-Jäger gibt es heute nichts zu holen.

Wer sich ein paar Entwicklungen aufgespart hat, kann sich dafür die zusätzlichen EP einstecken.

Werdet ihr heute an der Rampenlichtstunde mit Wolly teilnehmen oder setzt ihr diesmal aus? Schreibt uns eure Meinung zu dieser Rampenlichtstunde doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit unserer Community aus.

Die Rampenlichtstunden für September 2021 bei Pokémon GO stehen übrigens auch schon fest.