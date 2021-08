Pokémon GO: Rampenlichtstunde heute mit Schalellos und mehr EP

In Pokémon GO startet heute, am 10. August, die Rampenlicht Stunde mit Schalellos (Östliches Meer). Ob sich das Event lohnt und was euch da genau erwartet, zeigen wir euch hier.

Was ist das für ein Event? Die Rampenlichtstunden finden jeden Dienstagabend in Pokémon GO statt. Eine Stunde lang findet man von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr dann ein ausgewähltes Pokémon deutlich häufiger in der Wildnis.

Das Pokémon der heutigen Rampenlichtstunde ist Schalellos vom östlichen Meer. Begleitet wird die “Spotlight Hour” von einem Bonus, der euch die doppelten Erfahrungspunkte bringt.

Rampenlicht-Stunde am 10. August – Boni, Shiny und mehr

Wann ist Start? Die Rampenlichtstunde beginnt um 18:00 Uhr Ortszeit. Dann verwandeln sich die Wild-Spawns in Pokémon GO in Schalellos (Östliches Meer). Etwa eine Stunde lang ist das Event dann aktiv und endet gegen 19:00 Uhr Ortszeit.

Welche Boni gibt es? Wie ihr das schon kennt, trefft ihr überall auf der Map das Event-Pokémon. Aktiviert ihr ein Rauchmodul, werden davon auch Schalellos angezogen. Bedenkt, dass es sich diesmal um Schalellos vom östlichen Meer handelt. Es ist also blau. Im Gegensatz zur Version des westlichen Meeres, die rot ist.

Für das Fangen von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge EP. Selbst wenn ihr schon genug Schalellos besitzt, kann sich das Fangen also lohnen. Vor allem, wenn ihr noch auf dem Weg von Level 41 zu Level 50 in Pokémon GO seid. Wenn ihr dazu noch ein Glücks-Ei zündet, erhaltet ihr die vierfachen EP für das Fangen von Pokémon.

Gibt es Shiny Schalellos? Nein, bisher wurde die Shiny-Variante von Schalellos noch nicht in Pokémon GO veröffentlicht. Ihr könnt sie während der Rampenlichtstunde also nicht finden.

Lohnt sich die Rampenlichtstunde heute?

Das bringt sie euch: In erster Linie seid ihr heute bei der Rampenlichtstunden für die Erfahrungspunkte dabei. Denn das blaue Schalellos aus dem östlichen Meer findet man in Deutschland sowieso schon. Die rote Variante aus dem westlichen Meer trefft ihr in der nächsten Rampenlichtstunde, das ist dann schon interessanter.

Für Shiny-Jäger gibt es heute auch nicht viel zu holen. Generell ist Schalellos nicht stark. Seine Weiterentwicklung Gastrodon hat weder im PvP noch im PvE viel zu sagen. Da gibt es weitaus bessere Pokémon, mit denen ihr kämpfen könnt.

Nehmt ihr heute an der Rampenlichtstunde mit Schalellos teil oder lasst ihr das Event diesmal ausfallen? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare. Vielleicht habt ihr ja weitere Gründe, die für das Event sprechen.

In den nächsten Tagen und Wochen erwarten euch noch viele weitere Ereignisse. Alle Events im August 2021 bei Pokémon GO findet ihr hier.