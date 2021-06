Pokémon GO: Rampenlichtstunde heute mit Abra und Bonbon-Bonus

In Pokémon GO startet heute, am 8. Juni, die Rampenlichtstunde mit Abra. Dazu gibt es einen Bonus, der euch mehr Bonbons beschert. Wir stellen euch das Event heute ganz genau vor.

Das ist eine Rampenlichtstunde: Ein Event dieser Art startet regelmäßig am Dienstagabend in Pokémon GO. Im Laufe der Rampenlichtstunde wird immer ein bestimmtes Pokémon in den Vordergrund gestellt, das dann deutlich verstärkt spawnt. Um das Ganze dann spannender zu gestalten, rundet ein Bonus dieses Event ab.

In dieser Woche steht das Psycho-Pokémon Abra im Fokus. Es gehört zur ersten Generation in Pokémon und entwickelt sich in Kadabra und Simsala weiter.

Rampenlichtstunde mit Abra – Startzeit und Boni

Wann geht es los? Wie ihr das von früheren Events dieser Art gewohnt seid, startet die Rampenlichtstunde um 18:00 Uhr Ortszeit. Ab diesem Zeitpunkt tauchen überall Abra auf, bis das Event dann um 19:00 Uhr beendet wird.

Anschließend spawnen wieder die Pokémon in der Wildnis, die jetzt durch das Flegmon-Event aktiv sind.

Das ist der Bonus: Während des Events erhaltet ihr doppelt so viele Bonbons für das Fangen von Pokémon. Das zählt nicht nur für die vielen Abra auf der Map, sondern auch bei allen anderen Pokémon-Begegnungen.

Damit habt ihr also bequem die Möglichkeit, viele Bonbons zu verdienen.



Es bildet die Basis-Form von Kadabra und Simsala. Viele kennen Abra bereits aus dem Anime. In Pokémon GO hatte Abra im April 2020 einen Das müsst ihr zu Abra wissen:Es bildet die Basis-Form von Kadabra und Simsala. Viele kennen Abra bereits aus dem Anime. In Pokémon GO hatte Abra im April 2020 einen Community Day, der für Dorf-Spieler richtig gut war. Die schillernde Form von Abra gibt es bereits lange im Spiel.

Wie sieht Shiny Abra aus? Die schillernde Form von Abra konnte man bereits seit dem GO Fest 2019 fangen. Damals passierte das durch einen Fehler, der das Pokémon wenige Minuten in der schillernden Form verfügbar machte. Spätestens seit dem Community Day im April 2020 haben viel mehr Trainer eine Shiny-Version von Abra.

Lohnt sich die Rampenlichtstunde heute? Falls ihr noch gezielt Bonbons braucht und die Pokémon-Begegnungen aufgespart habt oder heute mit Abra erwartet, dann ist die Rampenlichtstunde lohnenswert für euch.

Mit Glück könnt ihr außerdem die Shiny-Form von Abra treffen. Für Shiny-Jäger könnte das Event also auch interessant sein. Allerdings ist dieser Bonus spezieller als allgemein “Doppelter Sternenstaub für Fänge” oder “Doppelte EP für Fänge”.

Solltet ihr allerdings auf der Suche nach weiteren Psycho-Angreifern für Raids sein, dann kann ein starkes Simsala eure Sammlung durchaus stärken. Zwar ist es recht fragil und hat mit Mewtu deutlich stärke Konkurrenz, doch zum Aufbau eines Teams und für frische Trainer kann es dennoch wichtig sein.

Ist die Rampenlichtstunde in dieser Woche nicht besonders interessant für euch? Im Juni folgen noch drei weitere. Die stellen dann Flegmon, Quiekel und Griffel in den Fokus. Mehr Details zu den nächsten Rampenlichtstunden und weiteren Ereignissen im Spiel findet ihr in unserer Übersicht: Alle Events im Juni 2021 in Pokémon GO.

Auf welches der kommenden Events freut ihr euch am meisten?