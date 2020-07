Pokémon GO: Heute Rampenlicht-Stunde mit Zubat und EP-Bonus

In Pokémon GO startet heute, am 14. Juli 2020, abends die Rampenlicht-Stunde. Das ist ein Event, bei dem Zubat und ein EP-Bonus eine Stunde aktiv sind. Wir zeigen euch die Boni und Shinys.

Was passiert bei einer Rampenlicht-Stunde? Diese Art von Event läuft bei Pokémon GO in der Regel dienstagabends. Eine Stunde lang steht ein vorher festgelegtes Pokémon im Fokus und taucht in der Wildnis häufiger auf. Begleitet wird das von einem Bonus, der euch Trainern helfen soll.

Am heutigen Dienstag, den 14. Juli 2020, dreht sich das Event um das Pokémon Zubat mit den Typen Gift und Flug.

Rampenlichtstunde im Juli mit Zubat

Wann startet das Event? Wie gewöhnlich beginnt das Event auch heute um 18:00 Uhr deutscher Zeit und endet dann gegen 19:00 Uhr deutscher Zeit.

Pokémon GO: Alle Rampenlichtstunden im Juli – Mit diesen Pokémon

Welche Boni gibt es? In der Wildnis trefft ihr viel häufiger auf Zubat. Dazu sind die Spawns aller Pokémon während der Event-Zeit erhöht.

Außerdem erhaltet ihr einen EP-Bonus beim Entwickeln von Pokémon. Für eine Weiterentwicklung im Event-Zeitraum gibt es doppelt so viele Erfahrungspunkte.

Kann man Shiny Zubat begegnen? Ja, Shiny Zubat gibt es bereits in der Wildnis von Pokémon GO zu finden. Deshalb ist es auch möglich, dass ihr so ein seltenes Exemplar während der Rampenlicht-Stunde am 14. Juli treffen und fangen könnt. Die Chance liegt auf ein schillerndes Zubat liegt bei etwa 1 zu 450.

Für wen lohnt sich das? Diese Rampenlicht-Stunde richtet sich an die Trainer, die noch weitere Erfahrungspunkte farmen wollen. Dazu ist das Event auch interessant für die Shiny-Sammler unter euch. Falls euch Zubat oder andere Shinys dessen Familie noch fehlen, könntet ihr bei der Rampenlicht-Stunde Glück haben und eins oder mehrere finden.

Was passiert noch im Juli? Zwei weitere Rampenlicht-Stunden stehen im Juli noch an. Außerdem läuft in einigen Tagen das große GO Fest, das euch viele schmackhafte Boni präsentiert.

Dieser Monat hat in Pokémon GO also noch einiges zu bieten und es lohnt sich, an diesen Aktivitäten teilzunehmen. Auf welche Events freut ihr euch am meisten?