Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde bringt Togetic und einen EP-Bonus

In Pokémon GO wartet erneut eine Rampenlicht-Stunde auf euch. Hier wartet Togetic und bringt einen Erfahrungspunkte-Bonus mit.

Was ist das für ein Event? Die Rampenlicht-Stunde ist ein kurzes Event, welches jede Woche am Dienstag stattfindet. Neben einem oder mehreren Pokémon, die hierbei im Mittelpunkt stehen und in sehr hoher Anzahl erscheinen, gibt es dabei auch einen wechselnden Bonus für euch.

In der Rampenlicht-Stunde am 31. Dezember 2024 wartet Togetic auf euch. Das Pokémon stammt aus der 2. Generation und besitzt mit Togepi eine Vor-, sowie mit Togekiss eine Weiterentwicklung. Es besitzt die Typen Fee und Flug.

Rampenlicht-Stunde am 31. Dezember – Start und Boni

Wann startet die Rampenlicht-Stunde? Wie immer startet die Rampenlicht-Stunde um 18:00 Uhr. Nach genau 60 Minuten, um 19:00 Uhr, endet sie wieder.

Welche Boni sind aktiv? Entwickelt ihr innerhalb des kurzen Events Pokémon, dann erhaltet ihr hierbei die doppelte Menge an Erfahrungspunkten. Dabei ist es völlig egal, welches Monster ihr entwickelt.

Setzt ihr hierzu noch ein Glücks-Ei ein, dann könnt ihr die Erfahrungspunkte noch weiter erhöhen und sogar die 4-fache Menge für jede Entwicklung abstauben.

Kann man Shiny-Togetic fangen? Ja, wenn ihr etwas Glück habt, dann könnt ihr auch die Shiny-Form von Togetic im Event finden und fangen.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde? Togetic kann in der Superliga eingesetzt werden. Dabei ist anzumerken, dass es hier nicht zu den absoluten Spitzen-Monstern der Liga gehört, sich jedoch im Mittelfeld platzieren kann.

Entwickelt ihr Togetic zu Togekiss, erhaltet ihr außerdem einen starken Feen-Angreifer für eure Raid-Teams. Ihr findet Togekiss auch in der Liste der stärksten Angreifer in Pokémon GO, wenn ihr euch die Monster vom Typ Fee anguckt.

Haben sich bei euch viele Monster zum Entwickeln angesammelt und ihr seid fleißig am Sammeln von Erfahrungspunkten, dann könnt ihr das Event nutzen, um einige zusätzliche Erfahrungspunkte zu erhalten.

Interessiert euch diese Rampenlicht-Stunde und ihr werdet bei dem Event fleißig draußen unterwegs sein, oder bleibt ihr lieber Zuhause? Apropos Zuhause: Wusstet ihr eigentlich, dass die erfolgreichste Zeit von Pokémon GO die war, als ihr Zuhause bleiben und nicht rausgehen solltet?