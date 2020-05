Die Rampenlicht-Stunde heute, am 5. Mai, läuft in Pokémon GO mit dem Wasser-Pokémon Muschas. Zusätzlich gibt es einen Sternenstaub-Bonus für euch. Wir zeigen hier alles, was ihr zum Spotlight-Event wissen müsst.

Um was geht es? Regelmäßig veranstaltet Niantic in Pokémon GO Rampenlicht-Stunden im Mai. Das sind Events, bei denen eine Pokémon-Spezies zusammen mit einem Bonus eine Stunde lang in den Fokus rücken.

Heute, am 5. Mai, startet das Ereignis zur gewohnten Zeit am Abend. Wer seine Sternenstaub- und Muschas-Vorräte noch aufstocken will, sollte in dieser Stunde also fleißig zocken.

Rampenlicht Stunde mit Muschas – Was passiert da?

Wann geht’s los? Der Startschuss fällt, wie gewohnt, um 18:00 Uhr Ortszeit. Ab dann habt ihr eine Stunde lang Zeit, die Boni einzusammeln.

Welche Boni gibt es? Die großen Highlights sind das Pokémon Muschas und der Sternenstaub-Bonus. Für das Fangen von Pokémon erhaltet ihr doppelt so viel Sternenstaub wie gewohnt.

Auch dieses Event könnt ihr wieder bequem von Zuhause aus spielen. Zündet dafür am besten ein Rauch-Modul. Denn die halten aktuell auch eine Stunde lang an. Habt ihr keinen Rauch mehr im Inventar, findet ihr gleich 3 davon in der aktuellen 1-Münze-Box im Shop.

Wie sieht das Shiny aus? Wir zeigen euch hier den Vergleich von Muschas und seiner Weiterentwicklung Austos in Normalform und als Shiny:

Links die Normalformen, rechts die Shinys

Lohnt sich das Event? Für euch lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute vor allem, um Sternenstaub zu sammeln. Muschas und Austos sind keine Ausnahmetalente und eher „schön, zu besitzen“ – aber kein „Muss“. Bei den besten Angreifern in Pokémon GO stehen ganz andere Monster im Vordergrund.

Für die Shiny-Sammler unter euch ist es vermutlich wieder lohnenswert mitzuspielen, denn mit Muschas und Austos habt ihr dann gleich zwei neue Exemplare.

Ein weiteres Event steht bereits am Mittwoch bevor. Pokémon GO bringt die Raidstunde zurück, doch Spieler haben Bedenken. Funktioniert die Raidstunde überhaupt? Ein wichtiges Feature für Einladungen wird gewünscht.