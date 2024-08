Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde morgen bringt Rotomurf und EP-Boni

Die erste Pokémon GO Rampenlicht-Stunde im August bringt euch ein starkes Monster: Rotomurf!

Was ist das für ein Event? Immer dienstags veranstaltet Pokémon GO die Rampenlicht-Stunde. Hier erscheinen für eine Stunde jede Menge Exemplare eines bestimmten Pokémons an allen Ecken und Enden des Spiels.

Dazu gibt es immer noch einen Bonus, den ihr im Zuge der Rampenlicht-Stunde nutzen könnt.

Welches Pokémon? Dieses Mal, am 6. August 2024, steht das Boden-Pokémon Rotomurf im Rampenlicht. Das Maulwurf-Pokémon stammt ursprünglich aus den Pokémon-Editionen „Schwarz“ und „Weiß“.

Rampenlicht-Stunde am 6. August 2024 – Start und Boni

Wann startet die Rampenlicht-Stunde: Um 18:00 Uhr am Dienstag, dem 06.08.2024. Um 19:00 Uhr kehren dann die normalen Spawns zurück.

Welchen Bonus gibt es? Ihr erhaltet doppelte EP beim Fangen. Außerdem laufen parallel noch die Boni aus der Abenteuerwoche.

Gibt es Shiny Rotomurf? Ja, das könnt ihr in der Rampenlicht-Stunde auch fangen. Nur ist die Chance nicht erhöht, ihr braucht also Glück.

Pokemon GO: Shiny Rotomurf und Stalobor

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde? Ja, denn Rotomurf entwickelt sich zu Stalobor weiter. Und Stalobor gehört zu besten Angreifern in Pokémon GO. Somit solltet ihr auf jeden Fall versuchen, euch ein gutes Exemplar zu schnappen, wenn ihr noch keins habt.

Und wenn ihr bereits ein starkes Rotomurf oder auch Crypto-Rotomurf habt, könnt ihr die Stunde zumindest nutzen, um euch die Bonbons zum Verstärken des Monsters zu holen.

Mit der ersten Rampenlicht-Stunde des Monats kommt der August so langsam in Fahrt. Es ist der letzte Monat der aktuellen Season in Pokémon GO: Im kommenden September endet die Jahreszeit „Himmlisches Teamwork“ und es geht mit einer neuen Season weiter. Was bis dahin noch passiert, lest ihr hier: Alle Events bei Pokémon GO im August 2024.