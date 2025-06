Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde morgen bringt starken Angreifer und mehr Bonbons

Die zweite Pokémon GO Rampenlicht-Stunde im Juni steht an. Euch steht eine Begegnung mit Magnetilo bevor – und dessen Entwicklung hat was drauf!

Wann startet die Rampenlicht-Stunde? Am 10. Juni startet die zweite Rampenlicht-Stunde im Juni um 18:00 Uhr. In dieser Zeit taucht 60 Minuten lang das Rampenlicht-Pokémon so ziemlich überall auf.

Welches Pokémon erscheint am 10. Juni? Magnetilo ist das Pokémon – ein Klassiker aus der ersten Generation, der zum Typ Elektro und Stahl gehört. Es entwickelt sich zu Magneton und Magnezone.

Wie erhalte ich Magnezone? Um von Magnetilo zu Magneton zu kommen, braucht ihr schonmal 25 Bonbons. Die Entwicklung zu Magnezone könnt ihr dann mit weiteren 100 Bonbons auslösen, müsst euch aber im Wirkungsbereich eines Magnetlockmoduls befinden.

Welcher Bonus ist aktiv? Ihr erhaltet während der Rampenlicht-Stunde die doppelte Anzahl Bonbons für jeden Fang, der euch gelingt. An die Bonbons für Magnezone könntet ihr also gut herankommen.

Aber lohnt sich die Teilnahme?

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde mit Magnetilo?

Ist Magnetilo stark? Magnetilo nicht, aber Magnezone schon. Das Pokémon gehört zu den besseren Elektro-Angreifern, und ist einer der besten, wenn man beispielsweise Legendäre Pokémon außen vor lässt. Gerade, wenn euch ein paar der Top-Angreifer noch fehlen, ist Magnezone eine richtig gute Option. Insbesondere die Crypto-Variante des Pokémon ist stark, dafür könnt ihr zumindest die Bonbons sammeln, bis ihr eins habt.

Lohnt sich der Bonus? Doppelte Bonbons sind immer gut und mit Sananabeeren könnt ihr die Bonbonzahlen nochmal verdoppeln. Der Bonus gilt auch für jedes andere Pokémon in dem Zeitraum, also auch für Raid-Bosse. Das könnt ihr ausnutzen.

Gibt es Shiny Magnetilo? Ja, die Shiny-Variante ist fangbar, aber ihr braucht viel Glück. Die Shiny-Rate ist im Event nämlich nicht erhöht.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde? Es gibt auf jeden Fall schlechtere. Mit Magnetilo habt ihr ein Pokémon, das sich in Kämpfen durchaus einsetzen lässt. Aber klar: Gerade langjährige Spieler werden vermutlich genug Magnetilo-Exemplare haben. Für Neulinge aber eine spannende Stunde.

In diesem Monat gibt es aber auch noch genug andere Events. Das sind zum einen Rampenlicht-Stunden, zum anderen aber auch jede Menge andere Themen-Events, die neue Pokémon bringen. Ihr wollt eine Übersicht? Dann seid ihr hier richtig: Alle Events im Juni 2025 bei Pokémon GO.