Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde morgen bringt Liliep und Bonbons

Die zweite Rampenlicht-Stunde im August von Pokémon GO steht an. Sie bringt Liliep mit.

Was ist das für ein Event? Die Rampenlicht-Stunde läuft immer am Dienstag. Eine Stunde lang erscheint dann immer ein bestimmtes Pokémon so ziemlich überall.

Darüber hinaus gibt es im Laufe dieses 60 Minuten einen Bonus.

Welches Pokémon am 13. August? Liliep ist das Pokémon des Tages für diese Rampenlicht-Stunde. Es stammt aus Spielgeneration 3 und gehört zum Typen Gestein und Pflanze. Es kann sich zu Wielie weiterentwickeln.

Rampenlicht-Stunde am 13. August 2024 – Start und Boni

Wann startet die Rampenlicht-Stunde? Das Event startet am 13.08.2024 um 18:00 Uhr. Um 19:00 Uhr ist Schluss und die gewohnten Spawns kehren zurück.

Welcher Bonus ist aktiv? Ihr erhaltet in diesem Zeitraum doppelte Bonbons für alle Monster, die ihr fangt. Das gilt beispielsweise auch für Raid-Bosse.

Gibt es Shiny Liliep? Ja, das könnt ihr fangen. Allerdings ist die Chance nicht erhöht, ihr braucht also jede Menge Glück.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde? Geht so. Liliep gehört nicht zu den besten Angreifern in Pokémon GO. Dasselbe gilt für seine Weiterentwicklung Wielie. Als Raid-Angreifer sind beide nicht zu gebrauchen.

Auch in der PvP-Liga gibt es viele bessere Alternativen. Die Weiterentwicklung Wielie schafft es noch auf Platz 99 der PvPoke-Rankings (via pvpoke.com).

Am ehesten lohnt sich das Event also, wenn ihr den Bonbon-Bonus für andere Monster ausnutzt. Etwa die aktuellen Raid-Bosse, die in den Arenen unterwegs sind, Rocket-Belohnungen oder für Monster aus abgespeicherten Feldforschungen. Liliep und Wielie lohnen sich nur, wenn ihr gerne sammelt – also noch den Pokédex-Eintrag braucht oder die Shiny-Variante fangen möchtet. Insgesamt gibt es spannendere Termine diesen Monat: Alle Events bei Pokémon GO im August 2024.