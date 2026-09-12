Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde mit Hunduster und Hundemon – Lohnt sich das ungewöhnliche Event?

Am Sonntag findet in Pokémon GO überraschenderweise eine Rampenlicht-Stunde statt. MeinMMO zeigt euch, warum sie stattfindet und was euch dort erwartet.

Während Rampenlicht-Stunden normalerweise immer donnerstags stattfinden, gibt es bei dieser Rampenlicht-Stunde eine Ausnahme: Sie findet an einem Sonntag statt. Grund dafür ist das Event Mega-Meuten, bei dem Mega-Hundemon erstmals das Super-Max-Level erreichen kann und zudem noch die Lade-Attacke Finsteraura+ lernen kann.

Passend dazu findet am Sonntag, dem 13. September 2026, eine Rampenlicht-Stunde statt, bei der ihr Hunduster und Hundemon fangen könnt.

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Rampenlicht-Stunde am 13. September 2026 – Start und Boni

Wann startet das Event? Auch wenn der Wochentag etwas ungewöhnlich für das Event ist, so ist die Zeit identisch zu anderen Ausgaben. Die Rampenlicht-Stunde startet um 18:00 Uhr und endet um 19:00 Uhr.

Welcher Bonus ist aktiv? Auch bei dieser Rampenlicht-Stunde erhaltet ihr die doppelte Menge an Bonbons, wenn ihr Pokémon an den Professor versendet.

Kann man die beiden Monster auch als Shiny fangen? Ja, ihr könnt Hunduster und Hundemon auch als Shiny fangen. Die Chance ist jedoch nicht zusätzlich erhöht. Ihr braucht dafür also etwas Glück.

Lohnt sich das Event? Auf jeden Fall. Durch das neue Super-Max-Level für Hundemon sowie die neue Lade-Attacke Finsteraura+ kann das Monster noch ordentlich an Stärke gewinnen. Es bietet sich also an, bei der Rampenlicht-Stunde ordentlich Bonbons zu farmen oder ein starkes Exemplar zu suchen, falls ihr das noch nicht besitzt.

Zudem könnt ihr den Bonus des Events nutzen, um eure volle Pokémon-Box auszusortieren und dabei auch noch zusätzliche Bonbons zu erhalten. Vor allem bei seltenen und legendären Monstern kann sich das lohnen.

Werdet ihr die Rampenlicht-Stunde nutzen? Oder interessiert sie euch nicht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. In den nächsten Wochen finden auch noch einige weitere Events im Spiel statt. Wenn ihr wissen wollt, welche das sind, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Events im September 2026 in Pokémon GO.