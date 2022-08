Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Wattzapf und Bonbon-Bonus

In Pokémon GO startet heute, am 16. August, die Rampenlicht-Stunde mit Wattzapf. Wir zeigen euch, welchen Bonus es dazu gibt und ob ihr Wattzapf als Shiny fangen könnt. So seid ihr bestens auf das Event vorbereitet.

Was ist das für ein Event? Rampenlicht-Stunden sind Termine, die jede Woche zur gleichen Zeit in Pokémon GO wiederkehren. Jeden Dienstagabend steht für eine Stunde ein Pokémon im Fokus und taucht häufiger in der Wildnis auf. Dazu gibt es einen Bonus, der euch die Teilnahme noch schmackhafter machen soll.

Heute trefft ihr beim Event Wattzapf. Ein Käfer/Elektro-Pokémon aus der fünften Spielgeneration, das sich zu Voltula weiterentwickeln kann.

Rampenlicht-Stunde am 16. August – Start, Boni, Shiny

Wann startet die Rampenlicht-Stunde? Wie ihr das von diesen Events kennt, fällt der Startschuss um 18:00 Uhr deutscher Zeit. Eine Stunde später, um 19:00 Uhr, ist das Event dann wieder vorüber.

Welche Boni gibt es? Ganz typisch für Rampenlicht-Stunden ist es, dass das Fokus-Pokémon nahezu überall in der Wildnis auftaucht. Wenn ihr also draußen unterwegs seid, wird euch Wattzapf überall über den Weg laufen. Wer dazu Rauch zündet, bekommt noch mehr Begegnungen mit dem kleinen Elektrokäfer.

Bei der Rampenlicht-Stunde heute erwarten euch viele Bonbons

Dazu erhaltet ihr für das Fangen von Pokémon die doppelte Menge an Bonbons. Bedenkt, dass sich dieser Bonus auf alle Fänge auswirkt. Fangt ihr während der Rampenlicht-Stunde ein legendäres Pokémon, erhaltet ihr auch dafür die doppelten Bonbons.

Gibt es Shiny Wattzapf? Nein, bisher könnt ihr Shiny Wattzapf nicht in Pokémon GO fangen.

Für wen lohnt sich die Rampenlicht-Stunde mit Wattzapf?

Das müsst ihr wissen: Wer gerne PvP gegen andere Trainer spielt, der könnte aus der Rampenlicht-Stunde heute durchaus einen Nutzen ziehen. Denn Wattzapfs Weiterentwicklung Voltula ist in der Superliga und Hyperliga eine starke Wahl. Es befindet sich fast an der Spitze der besten Angreifer.

Außerdem kann der Bonbon-Bonus in Kombination mit Raids und auch Wattzapf sehr stark sein. Leider gibt es für die Shiny-Jäger heute keine große Motivation.

