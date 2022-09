Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Picochilla und Bonbons

In Pokémon GO startet heute, am 27.9., die Rampenlicht-Stunde mit Picochilla. Dazu gibt es einen Bonus, der sich auf eure verdienten Bonbons auswirkt. Wir zeigen euch Details zum Start, Shiny und den Boni des kurzen Events.

Was ist das für ein Event? Jeden Dienstagabend findet in Pokémon GO eine Rampenlicht-Stunde statt. Für die Dauer von 60 Minuten steht dabei ein von Niantic ausgewähltes Pokémon im Fokus, das deutlich häufiger in der Wildnis erscheint. Dazu gibt es einen Bonus, der euch das Event verbessern soll.

Heute trefft ihr auf Picochilla, das aus der fünften Spielgeneration stammt. Es gehört zum Typ Normal.

Rampenlicht-Stunde am 27. September – Start, Boni, Shiny

Wann ist Start? Um 18:00 Uhr geht die Rampenlicht-Stunde los und endet dann um 19:00 Uhr. Das sind die typischen Zeiten für Events dieser Art.

Welche Boni gibt es? In der Wildnis trefft ihr während des Events nahezu überall auf Picochilla. Mit dem Einsatz von Rauch könnt ihr noch mehr Pokémon dieser Art anlocken.

Dazu erhaltet ihr für das Verschicken von Pokémon die doppelte Menge an Bonbons.

Gibt es Shiny Picochilla? Ja, ihr könnt schillernde Picochilla in Pokémon GO finden und fangen. In der folgenden Grafik zeigen wir euch einen Shiny-Vergleich:

Picochilla und Chillabell in der Normalform und als Shiny

Für wen lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute? Picochilla und dessen Weiterentwicklung Chillabell sind als Angreifer in Raids oder Trainerkämpfen nicht sonderlich interessant. Das Event lohnt sich vor allem dafür, eure Pokémon-Sammlung effektiv aufzuräumen und euch die doppelten Transfer-Bonbons einzustecken. Mit Glück könnt ihr heute ein Shiny abgreifen, aber die Chancen dafür sind nicht erhöht.

Die Termine für die Community Days im Oktober und November stehen fest.