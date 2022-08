Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Nidoran und Bonbon-Bonus

In Pokémon GO startet heute, am 23. August, die Rampenlicht-Stunde mit Nidoran (m). Wir zeigen euch, welchen Bonus es dazu gibt und ob ihr Nidoran (m) als Shiny fangen könnt. So seid ihr bestens auf das Event vorbereitet.

Was ist das für ein Event? Jeden Dienstag startet in Pokémon GO eine Rampenlicht-Stunde. Am Abend ist diese Art Event für eine Stunde aktiv und rückt das Event-Pokémon mit vielen Spawns in den Fokus. Dazu gibt es einen Bonus, der das Event noch attraktiver gestalten soll.

Heute trefft ihr die männliche Form von Nidoran häufig in der Wildnis. Es gehört zum Typ Gift und stammt aus der ersten Spielgeneration. Seine Weiterentwicklungen sind Nidorino und Nidoking.

Rampenlicht-Stunde am 23. August – Start, Boni, Shiny

Wann ist Start? Der Startschuss fällt um 18:00 Uhr Ortszeit. Das Event ist eine Stunde lang aktiv und wird dann voraussichtlich um 19:00 Uhr wieder beendet.

Welche Boni gibt es? Für das Verschicken von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge an Bonbons. Das zählt nicht nur für männliche Nidoran, die ihr während des Events verschickt, sondern für sämtliche Exemplare.

Dazu findet ihr nahezu überall in der Wildnis Spawns von Nidoran (m). Wer einen Rauch zündet, kann die Anzahl dieser Spawns noch weiter erhöhen.

Gibt es Shiny Nidoran (m)? Ja, ihr könnt die schillernde Version von männlichen Nidoran in Pokémon GO fangen. Mit Glück erhaltet ihr ein Exemplar bei der Rampenlicht-Stunde.

Shiny-Vergleich von Nidoran (m) – Unten die Shinys

Für wen lohnt sich die Rampenlicht-Stunde?

Männliche Nidoran und ihre Entwicklungen sind nicht sonderlich stark in Pokémon GO. Nidoking ist nicht so gut wie Nidoqueen. In der Rangliste bei Trainerkämpfen findet man Nidoking im unteren Mittelfeld der Super- und Hyperliga. Auch für Angreifer in Raids eignen sich diese Pokémon nicht sonderlich gut.

Nutzt die Rampenlicht-Stunde vor allem, um eure Sammlung aufzuräumen und für das Verschicken von Pokémon, um viele Bonbons zu erhalten.

