Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Mangunior und Bonbon-Bonus

In Pokémon GO startet heute, am 25. Juli, die Rampenlicht-Stunde mit Mangunior. Wir zeigen euch alles zum Bonus, Shiny und dem Start des Events in der Übersicht.

Was ist das für ein Event? Jeden Dienstagabend startet in Pokémon GO eine Rampenlicht-Stunde. Für die Dauer von 60 Minuten steht dabei ein Pokémon im Fokus, das deutlich häufiger in der Wildnis erscheint. Gleichzeitig ist ein Bonus aktiv, der euch mehr Bonbons, Sternenstaub oder Erfahrungspunkte bringen kann. Welche Kombination aus Pokémon und Bonus aktiv ist, legt Niantic am Anfang jedes Monats fest.

Heute trefft ihr bei der Rampenlicht-Stunde auf das Pokémon Mangunior aus der siebten Spielgeneration.

Rampenlicht-Stunde am 25. Juli – Start, Shiny, Boni

Wann geht es los? Das Event startet wie immer um 18:00 Uhr Ortszeit und ist dann eine Stunde lang aktiv. Um 19:00 Uhr sollten sich die Spawns in der Wildnis dann wieder normalisieren.

Welche Boni gibt es? Im Event-Zeitraum trefft ihr deutlich häufiger auf Mangunior. Wenn ihr noch weitere Begegnungen wünscht, könnt ihr mit einem Rauch nachhelfen.

Dazu erhaltet ihr für das Verschicken von Pokémon die doppelte Menge an Bonbons. Bei dem Event handelt es sich bereits um die letzte Rampenlicht-Stunde im Juli. In der Übersicht zeigen wir euch die vergangenen Events:

Kann man Shiny Mangunior fangen? Ja, ihr könnt die schillernde Version von Mangunior in Pokémon GO fangen. Bedenkt aber, dass die Chancen darauf während der Rampenlicht-Stunde nicht erhöht sind. Ihr benötigt also viel Glück, um ein Shiny zu finden.

In der folgenden Grafik zeigen wir euch den Shiny-Vergleich:

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute? Mangunior und seine Weiterentwicklung Manguspektor sind keine starken Angreifer in Pokémon GO. Wenn ihr euch ein wertvolles Team bauen wollt, könnt ihr diese Pokémon dafür ignorieren. Viele Trainer werden die RL-Stunde heute nutzen, um mit dem Bonbon-Bonus ihre Sammlung aufzuräumen.

Wie gefällt euch das Event heute? Werdet ihr daran teilnehmen?