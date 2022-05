Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Jurob und Sternenstaub-Bonus

In Pokémon GO findet heute, am 24. Mai 2022, die nächste Rampenlicht-Stunde statt. Dort trefft ihr auf das Wasser-Pokémon Jurob. Hier erfahrt ihr alles zum Start, dem Bonus und Shiny-Jurob.

Was ist das für ein Event? Die Rampenlicht-Stunde findet jeden Dienstag in Pokémon GO statt. In diesem Zeitraum findet ihr immer ein bestimmtes Pokémon an allen Ecken und Enden der Wildnis.

Diese Woche ist Jurob das Rampenlicht-Pokémon. Neben den erhöhten Spawns gibt es wie jede Woche einen Bonus, den ihr ausnutzen könnt.

Rampenlicht-Stunde mit Jurob – Startzeit, Boni und Shiny

Wann startet die Rampenlicht-Stunde? Wie jede Woche geht es um 18:00 Uhr los. Dann erscheinen eine Stunde lang Jurob in der Wildnis, bevor um 19:00 Uhr auch schon wieder Schluss ist.

Diesen Bonus gibt es: Neben den Jurob-Spawns könnt ihr euch heute die doppelte Menge Sternenstaub sichern. Es lohnt sich also, so viele Pokémon wie möglich zu fangen, um den Sternenstaub-Vorrat wieder aufzufüllen.

Nutzt ihr dabei ein Sternenstück, bekommt ihr sogar noch mehr Sternenstaub.

Um noch mehr Spawns zu bekommen, kann sich außerdem das Nutzen von Rauch lohnen. Dieses Item zieht in der Rampenlicht-Stunde noch mehr Jurob an.

Gibt es Shiny Jurob? Ja, ihr könnt die schillernde Version von Jurob fangen. Shiny-Jäger könnten hier also ihre Chance nutzen.

So sehen Shiny Jurob und Jugong aus

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde mit Jurob heute?

So stark ist Jurob: Jurob an sich ist nicht besonders interessant, weder in der Liste der besten Wasser-Angreifer in Raids, noch in der PvP-Liga.

Seine Weiterentwicklung Jugong hingegen hat durchaus seinen Platz in den Trainerkämpfen. Sollte euch ein Jugong für euer PvP-Team fehlen, ist die Rampenlicht-Stunde eine gute Chance, um die nötigen Bonbons zu sammeln.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde? Selbst, wenn ihr mit Jurob und Jugong schon gut eingedeckt seid, lohnt sich die Rampenlicht-Stunde, denn Sternenstaub kann man immer gebrauchen.

Sternenstaub benötigt ihr unter anderem, um eure Pokémon zu verstärken, ihnen eine weitere Attacke beizubringen, Cryptos zu erlösen oder Monster mit Freunden zu tauschen. Das Event bietet die ideale Möglichkeit, in kurzer Zeit eine Menge davon abzugreifen.

Mittlerweile kommen auch die nächsten Events näher. Gerade erst wurden die Termine für die Community Days in den kommenden Monaten bekannt gegeben.