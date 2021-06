Pokémon GO: Raidstunde heute mit Regice – Nutzt diese Konter dafür

In Pokémon GO startet heute, am 16. Juni, die Raidstunde mit Regice. Wir zeigen euch, welche Konter sich für den Kopf richtig lohnen und für wen sich der Raid überhaupt lohnt.

Was ist eine Raid-Stunde? Die Raidstunde findet regelmäßig am Mittwoch in Pokémon GO statt. In dieser Stunde erscheinen auf nahezu allen Arenen Level-5-Raids, in denen ihr auf legendäre Pokémon treffen könnt.

In dieser Woche dreht sich die Raid-Stunde um das legendäre Pokémon Regice Es kehrte gemeinsam mit den Giganten Registeel und Regirock als Raid-Boss zum Start der “Jahreszeit der Entdeckung” zu Pokémon GO zurück.

Raid-Stunde mit Regice – Infos und Konter

Wann geht es los? Die Raid-Stunde mit Regice startet um 18:00 Uhr Ortszeit. Ihr werdet schon kurz zuvor schwarze Raid-Eier über den Arenen sehen, die dann um 18:00 Uhr schlüpfen. Um 19:00 Uhr ist dann schon wieder Schluss und das Event endet.

Diese Konter solltet ihr nutzen: Regice hat einige Schwächen, die ihr ausnutzen könnt. Es selbst gehört zum Typ Eis. Daher ist es logisch, dass Feuer-Angreifer hier gute Chancen haben. Doch auch die Typen Kampf, Gestein und Stahl können im Raid gegen Regice gut kontern.

Pokémon Moveset Mega-Glurak Y Feuerwirbel und Lohekanonade Crypto-Metagross Patronenhieb + Sternenhieb Crypto-Lavados Feuerwirbel + Hitzekoller Crypto-Machomei Karateschlag + Wuchtschlag Crypto-Entei Feuerzahn + Hitzekoller Reshiram Feuerzahn + Hitzekoller Mega-Glurak X Feuerwirbel + Lohekanonade Crypto-Glurak Feuerwirbel + Lohekanonade Metagross Patronenhieb + Sternenhieb Mega-Hundemon Feuerzahn + Flammenwurf

Wie viele Trainer braucht man? Regice kann man mit vier Trainern und den richtigen Kontern schlagen. Wenn ihr sichergehen wollt, solltet ihr Raids suchen, in denen mehr Trainer aktiv sind – beispielsweise mithilfe von Fern-Raid-Pässen. Ihr könnt auch andere Spieler zu Raids einladen, die dann mit Fern-Raid-Pässen angreifen können.

Gibt es Shiny Registeel? Ja, alle drei Bosse des Regi-Trios könnt ihr als Shiny fangen. So auch Regice. Ab morgen könnt ihr außerdem Regigigas als Shiny-Variante fangen.

Ganz rechts findet ihr die Shiny-Form von Regice

Lohnt sich der Raid? Das Regi-Trio besuchte schon öfter Pokémon GO. Wer aber noch keines hat und seinen PokéDex vervollständigen möchte, kann dennoch zuschlagen. Außerdem können Shiny-Jäger auf ihre Kosten kommen, wenn sie die schillernde Variante antreffen.

Im PvP (Trainer gegen Trainer) sowie PvE (als Raid-Angreifer) hat Regice keinen großen Nutzen. Überall spielt es grob im Mittelfeld mit. Es gibt viele bessere Alternativen zu diesem Angreifer in Pokémon GO.

