Pokémon GO: Raid-Stunde heute mit Regigigas – Lohnt sich das?

In Pokémon GO startet heute, am 23. Juni 2021, die Raid-Stunde mit Regigigas. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, ob sich dieses Pokémon für euch lohnt und welche Konter ihr gegen den Giganten einsetzen solltet.

Was ist eine Raid-Stunde? Jeden Mittwoch findet für die Trainer in Pokémon GO ein einstündiges Raid-Event statt. Während dieser Zeit starten in fast allen Arenen Level-5-Raids, in denen ihr auf legendäre Pokémon treffen könnt.

In dieser Woche trefft ihr während der Raid-Stunde auf das legendäre Pokémon Regigigas. Dieses ist seit dem Sonnenwende-Event vor einer Woche in den Level-5-Raids verfügbar und erfreut sich starker Beliebtheit bei vielen Trainern. Wir haben alle Infos rund um Regigigas für euch zusammengefasst.

Raid-Stunde mit Regigigas – Infos und Konter

Wann geht es los? Die Raid-Stunde mit Regigigas startet heute um 18 Uhr Ortszeit und dauert eine Stunde. Bereits zuvor werdet ihr über den Arenen schwarze Raid-Eier sehen, die pünktlich zum Beginn um 18 Uhr schlüpfen werden. Um 19 Uhr endet das Event auch schon wieder und die Raids werden wieder weniger.

Diese Konter solltet ihr nutzen: Regigigas gehört zu den legendären Pokémon der 4. Generation. Es ist vom Typ Normal und hat somit eine Schwäche gegen Kampf-Pokémon. Diese Schwäche solltet ihr nutzen und entsprechende Monster vom Typ Kampf einsetzen.

Die besten Konter gegen Regigigas haben wir mit Hilfe der Übersicht von Pokebattler für euch zusammengefasst (via pokebattler.com).

Pokémon Moveset Meistagrif Konter & Wuchtschlag Lucario Konter & Aurasphäre Machomei Konter & Wuchtschlag Kapilz Konter & Wuchtschlag Hariyama Konter & Wuchtschlag Toxiquak Konter & Wuchtschlag Skaraborn Konter & Nahkampf Mewtu Psychoklinge & Psychostoß Demeteros (Tierform) Lehmschuss & Kraftkoloss Lohgock Konter & Feuerfeger

Wie viele Trainer braucht man? Mit den richtigen Kontern könnt ihr Regigigas bereits mit vier Trainern besiegen. Wenn ihr die Raids aber etwas entspannter angehen wollt, dann solltet ihr euch eine größere Gruppe suchen. Alternativ könnt ihr natürlich auch Freunde per Fern-Raid einladen oder selbst mit Hilfe von Fern-Raid-Pässen an deren Raids teilnehmen.

Gibt es Shiny Regigigas? Ja, seit dem Sonnenwende-Event ist Regigigas in Pokémon GO auch als Shiny verfügbar. Mit etwas Glück könnt ihr also einem schillernden Exemplar begegnen. Ihr erkennt es an seiner blauen Farbe.

Regigigas normal und als Shiny

Lohnt sich die Raid-Stunde? Regigigas kann zwar laut der Übersicht von Gamepress grundsätzlich mit hohen Werten bei Angriff, Verteidigung und Ausdauer glänzen, allerdings reicht das vorhandene Moveset dieses Pokémon nicht aus, um im Kampf gegenüber anderen Monstern zu überzeugen (via gamepress.gg). Somit ist es weder für die PVP noch für Raids ein geeigneter Kandidat.

Dennoch ist es sinnvoll die Raid-Stunde zu nutzen, denn Regigigas ist eines der Pokémon, die im Spiel nicht so häufig anzutreffen sind. Zuletzt konnten Trainer es nur im Ex-Raid fangen oder es als Belohnung in der Kampf-Liga ab Rang 20 erhalten. Es ist also eure Gelegenheit euren Pokédex damit zu vervollständigen. Außerdem könnt ihr mit etwas Glück einem schillernden Exemplar begegnen.

Wie geht es weiter? Regigigas wird auch nach der heutigen Raid-Stunde noch bis zum 1. Juli 2021 in den Level-5-Raids verfügbar sein. Ihr habt also noch ein paar Gelegenheiten, um es euch zu holen. Außerdem erwartet euch in ein paar Tagen das Bidiza-Event. Alles, was ihr dazu wissen müsst, haben wir für euch zusammengefasst.

Wie ist eure Meinung zum aktuellen Raid-Boss in Pokémon GO? Werdet ihr die Raid-Stunde heute nutzen? Oder konntet ihr schon ein Shiny-Regigigas ergattern? Lasst uns gern einen Kommentar da und berichtet von euren Erfahrungen!