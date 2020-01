Heute, am 29. Januar, startet in Pokémon GO die Raid Stunde mit Heatran. Wir zeigen euch die besten Konter, die Shiny-Form und verraten alles, was ihr zum Raid wissen müsst.

Wer ist der Gegner? In der heutigen Raidstunde tretet ihr gegen das legendäre Pokémon Heatran an. Als Boss hat Heatran 49192 WP- nach dem Fangen zwischen 2058 WP und 2145 WP.

Schafft ihr es, Heatran mit einem Wetterboost (bei Sonne oder Schnee) zu fangen, dann erhält es nach dem Fangen einen WP-Wert zwischen 2573 und 2681.

Heatran selbst ist von Typ Feuer und Stahl – Damit ist es anfällig gegen die Typen Kampf und Wasser, gegen Boden sogar doppelt so sehr.

Sein Moveset besteht aus Käferbiss oder Feuerwirbel und Steinkante, Feuersturm, Flammenwurf oder Eisenschädel

Das ist die vorerst letzte Raid-Stunde mit Heatran

Was sind die besten Konter? Mit Angreifern von Typ Boden seid ihr in diesem Kampf in der Raidstunde im Januar 2020 gut ausgerüstet. Wir zeigen euch hier die besten Konter gegen Heatran.

Pokémon Schnell-Attacke Lade-Attacke Groudon Lehmschuss Erdbeben Rihornior Lehmeschelle Erdbeben Stalobor Lehmschelle Schlagbohrer Knakrack Lehmschuss Erdbeben Rihorn Lehmschelle Erdbeben Golgantes Lehmschelle Erdkräfte Geowaz Lehmschelle Erdbeben Donphan Konter Erdbeben Libelldra Lehmschuss Erdkräfte Sumpex Lehmschuss Erdkräfte

Besitzt ihr die Pokémon alle nicht? Dann findet ihr hier starke Alternativen als Konter gegen Heatran.

Wie viele Trainer sollten angreifen? Es wird empfohlen, eine Gruppe von mindestens 2 starken Spielern zu bilden. Zählt ihr eher zum Trainer-Durchschnitt, solltet ihr mit 4 Spielern problemlos den Kampf gewinnen.

Der Vergleich zwischen einem normalen Heatran und der Shiny Form

Kann Heatran Shiny sein? Ja, die Shiny-Form von Heatran befindet sich inzwischen im Spiel. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr heute während der Raid-Stunde im Januar 2020 eins fangen. Die Chancen dafür liegt bei 1 zu 19. Absolviert deshalb möglichst viele Raids, um die Chancen zu steigern.

Wie läuft die Raid-Stunde ab? Heute, um 18:00 Uhr lokaler Zeit, startet die Raidstunde. Dann seht ihr auf der Map von Pokémon GO vermehrt Raids der Stufe 5 – also die legendären Raids. Das Event dauert dann eine Stunde an und ist um 19:00 Uhr zuende.

