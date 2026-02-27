Pokémon GO: Neuer Promo-Code zur Go Tour lässt euch ein Pokémon eurer Wahl fangen

Pokémon GO: Neuer Promo-Code zur Go Tour lässt euch ein Pokémon eurer Wahl fangen

Zur Pokémon GO Tour 2026 bringt Nintendo einen neuen Promo Code raus, der ein Pokémon eurer Wahl erscheinen lässt. Der Code wurde anlässlich der Pokémon Presents vom 27. Februar 2026 angekündigt.

Wie lautet der Promo-Code? Der neue Promo-Code lautet:

  • GOTOURKALOS

Er ist aktuell anlässlich der stattfindenden lokalen GO-Tour-Events im Spiel zu finden.

Wann läuft der Code ab? Der Code ist bis zum 2. März 2026 um 07:00 CET gültig.

Was bringt der Code? Mit dem Code erscheint euch eins von drei verschiedenen Pokémon, in einer von jeweils zwei möglichen Varianten:

  • Fynx
  • Froxy
  • Igamaro
Wie löse ich einen Promo-Code in Pokémon GO ein?

Dafür müsst ihr auf die Store-Seite von Pokémon GO gehen. Den Link zum Code-Einlösen im Store von Pokémon GO findet ihr hier: https://store.pokemongo.com/de/offer-redemption.

Hier meldet ihr euch mit euren Anmeldedaten aus Pokémon GO an und könnt den Code einsetzen. Löst ihn ein und wechselt ins Spiel.

Promo Code auf Android einlösen

Wie löst man Promo Codes auf Android ein? Mit Android-Geräten müsst ihr eine Webseite aufrufen, um die Promo Codes einzulösen. Ihr könnt das nicht direkt im Shop erledigen. Die Webseite ist so gestaltet, dass ihr euch da anmelden und Codes einlösen könnt. Bedenkt bei der Anmeldung, dass ihr das Konto wählt, mit dem auch euer Pokémon GO verknüpft ist.

Promo Code auf iOS/Apple einlösen

Wie löst man Promo Codes auf iOS/Apple ein? Die Vorgehensweise auf iOS-Geräten ist identisch zu der auf Android-Geräten. Ihr müsst ebenfalls die Webseite zum Einlösen von Belohnungen aufrufen, euch mit eurem Konto einloggen und den Code eingeben.

Die GO Tour startet an diesem Wochenende ihre lokalen Live-Events an zwei Orten, Tainan und Los Angeles. Eine Woche später geht es dann auch global los und die GO Tour startet für alle. Damit ihr immer die Übersicht habt, was in Pokémon GO los ist: Hier sind alle Events im Februar 2026 in Pokémon GO.

