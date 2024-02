Pokémon GO: Darum solltet ihr das aktuelle Event nutzen, um eure Pokémon zu entwickeln

In Pokémon GO gibt es im aktuellen Event einen Bonus, wenn ihr Pokémon entwickelt. Wir erklären, welcher das ist und wieso ihr ihn nutzen solltet.

Was ist das für ein Event? Aktuell findetin Pokémon GO das Karneval der Liebe -Event statt. Dieses läuft noch bis zum Donnerstag, dem 15. Februar 2024, und bringt euch unter anderem eine Reihe an Event-Pokémon und eine Sammler-Herausforderung, die ihr innerhalb des Events abschließen könnt.

Außerdem sind während des Events noch zwei Boni aktiv, die euch das Sammeln der begehrten XL Bonbons erleichtern. Und einen dieser Boni solltet ihr nutzen, wenn ihr noch Pokémon besitzt, die ihr entwickeln wollt.

XL Bonbons im Fokus der Boni

Welche Boni sind das? Zum einen habt ihr eine erhöhte Chance XL Bonbons zu bekommen, wenn ihr mit eurem Kumpel-Pokémon unterwegs seid. Zum anderen gibt es 2 garantierte XL Bonbons, wenn ihr ein Pokémon entwickelt. Und vor allem dieser Bonus kann sehr lohnenswert sein.

Warum lohnt sich das Entwickeln von Pokémon mit diesem Bonus? Die XL-Bonbons benötigt ihr, um eure Pokémon ab einem gewissen Stand weiter zu Leveln. Obwohl es verschiedene Möglichkeiten gibt, XL Bonbons zu erhalten, sind sie rar gesät und ihr benötigt viele, um euer Pokémon auf das höchste Level zu kriegen.

Die garantierten XL Bonbons sind daher ein guter Bonus, wenn ihr noch Pokémon besitzt, die ihr entwickeln wollt und deren Level ihr hochtreiben wollt. Viele der stärksten Pokémon wollen mit euch 5 km als Kumpel-Pokémon laufen, damit ihr die Chance auf ein XL Bonbon habt. In diesem Fall spart ihr euch also ganze 10 km an Laufweg, um an die begehrten Bonbons zu gelangen.

Bei welchen Pokémon lohnt sich der Bonus besonders? Habt ihr sogar noch ein Cosmog zum Entwickeln oder ein vergleichbares legendäres Pokémon, lohnt sich der Bonus umso mehr für euch. Mit legendären Pokémon müsst ihr 20 km laufen, um die Chance auf ein XL Bonbon auf diesem Wege zu bekommen. Hier könnt ihr euch also satte 40 km einsparen. Auch der Formwechsel von Zygarde zählt hier als Entwicklung.

Was haltet ihr von den Boni? Werdet ihr sie nutzen, um noch das ein oder andere XL Bonbon für eure Pokémon zu ergattern? Was haltet ihr allgemein von der Mechanik, um XL Bonbons zu erhalten? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern aus. Eine Übersicht über die Events im Februar 2024 in Pokémon GO findet ihr bei uns ebenfalls.