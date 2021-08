Mit diesen Snacks wird der Community Day mit Evoli in Pokémon GO zum Erfolg. In der Community von reddit wird ein Bild geteilt, das Snacks in der Optik von Evoli zeigt. Sogar an Shinys wurde gedacht.

Um was geht es? In Pokémon GO läuft heute, am 15. August, der zweite Tag des Community Days mit Evoli. Während des Events erwarten Trainer Boni wie einer verkürzte Schlüpfdistanz und haufenweise Spawns von Evoli.

Passend zum Event begannen Fans des Pokémon zu backen. Sie zauberten damit die perfekten Snacks zu den Feierlichkeiten.

Evoli-Snacks sehen zum Anbeißen aus – Sogar mit Shiny

Das sind die Snacks: Auf reddit teilt JoeyC5011 am Abend des 14. August ein Foto der Macarons, die extra zum Community Day angefertigt wurden (via reddit.com).

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Tumblr, der den Artikel ergänzt. Tumblr Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Tumblr Inhalt

Zu dem Bild schreibt JoeyC5011: “Ich hoffe, ihr genießt euren Tag. Ich hatte Schwierigkeiten, die richtige Farbe für das Shiny zu finden, also habe ich mich für das hier entschieden… . Ich habe selbst ein paar Shinys gefangen und ein gutes Shiny bekommen. Habt einen sicheren und schönen Tag.”

Auf dem Tumblr-Profil von JoeyCannon511 findet man noch weitere Pokémon-Snacks, die offenbar passend zu den Community Days gebacken wurden. Wie Kaumalat oder auch Wablu.

So nutzt ihr den Community Day mit Evoli optimal

Das ist gerade los: Im August läuft der Community Day an zwei Tagen, statt nur an einem Tag. Heute, am 15. August, steht Evoli dabei nochmal im Fokus. Wir haben für euch einige Inhalte, die euch helfen, das beste aus dem Event zu machen.

Wie verbringt ihr den Community Day im August mit Evoli? Spielt ihr von Zuhause aus oder seid unterwegs? Habt ihr auch so coole Evoli-Snacks dabei?

Schreibt uns eure Erfahrungen mit dem aktuellen Community Day doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit der Community aus.