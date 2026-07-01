Pokémon GO bringt im Juli den besten GO-Pass überhaupt, doch ihr müsst fleißig sein

Der neue Monat bringt euch wieder einen GO-Pass mit zu Pokémon GO. Und dieser ist zum Jubiläum des Spiels vollgepackt mit starken Belohnungen.

Was ist der GO-Pass? Der GO-Pass ist eine Art Battle-Pass in Pokémon GO. Jeden Monat sowie inzwischen auch zu fast allen Events gibt es einen gesonderten GO-Pass. Diesen gibt es jeweils in einer kostenfreien sowie einer kostenpflichtigen Variante, dem sogenannten Deluxe-Pass.

Der GO-Pass im Juli steht im Zeichen des 10-jährigen Jubiläums von Pokémon GO. Entsprechend sind auch die Belohnungen, die auf euch warten, richtig stark. Welche das sind, haben wir euch zusammengefasst.

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Münzen, Legi und dicke Boni

Welche Belohnungen gibt es im Pass? Allen voran könnt ihr im Juli wieder 400 kostenlose Münzen erhalten. Da ihr diese Münzen quasi ganz nebenbei erhaltet, wenn ihr aktiv im Spiel seid, ist das eine wunderbare Belohnung.

Außerdem erwarten euch gleich 2 Monster im GO-Pass: ein Ho-Oh, das ihr auf Stufe 100 des Passes erhaltet, sowie ein Gierspenst mit 10. Jubiläums-Münzen. Das könnt ihr sogar doppelt erhalten: einmal auf Stufe 101 sowie einmal auf Stufe 200.

Zudem gibt es noch die üblichen Belohnungen in Form von Sternenstaub, Erfahrungspunkten, Dyna-Partikeln und vermutlich auch Begegnungen mit verschiedenen Monstern und den passenden Bonbons.

Welche Boni gibt es im Pass? Zusätzlich gibt es auch wieder einige Boni, die ihr im GO-Pass freischalten könnt und die bis zum Ende des Passes aktiv sind. Das sind die folgenden Boni:

Rang 1 (Stufe 1): ein zusätzliches Bonbon beim Tauschen ein garantiertes XL-Bonbon beim Tauschen

Rang 2 (Stufe 25): bis zu 10 zusätzliche Geschenke können im Beutel aufbewahrt werden (20 im Deluxe-Pass) bis zu 125 Geschenke können pro Tag durch Arenen und PokéStops erhalten werden (150 im Deluxe-Pass) bis zu 40 Geschenke können pro Tag geöffnet werden (50 im Deluxe-Pass)

Rang 3 (Stufe 50) doppelte Wirkdauer für den täglichen Abenteuerrauch

Rang 4 (Stufe 75) mehr Erfahrungspunkte und Sternenstaub beim Ausbrüten von Eiern



Vor allem die Bonbon-Boni auf Rang 1 sind stark. Dadurch, dass ihr diese auch direkt auf Stufe 1 erhaltet, könnt ihr sie also in der gesamten Länge des Passes genießen.

Wie erhalte ich die Belohnungen? Um die Belohnungen zu erhalten, müsst ihr wie gewohnt tägliche Aktivitäten sowie Aufgaben erfüllen, um Punkte zu erhalten. Dadurch steigert ihr euren Rang und könnt die Belohnungen erhalten.

Wie lange läuft der Pass? Der Pass startet am Dienstag, dem 7. Juli 2026, um 10:00 Uhr und ist bis Dienstag, dem 4. August 2026, um 10:00 Uhr aktiv.

Was haltet ihr von dem Pass? Was ist euer Highlight? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Events, Raids und Dyna-Bosse euch noch im aktuellen Monat erwarten, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im Juli 2026 in Pokémon GO.