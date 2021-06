Pokémon GO: „Nur ein Häppchen“ für 1 € – Alle Ticket-Inhalte für Kaumalat

Wer an den Gegenständen aus den Belohnungen gar nicht interessiert ist und keine weiteren starken Kaumalat in seiner Sammlung braucht, der kann das Ticket auch ignorieren.

Wo gibt es das Ticket? Öffnet Pokémon GO und besucht dort den Shop. Unterhalb der Boxen findet ihr die Kategorie “Weltweite Events”. Hier findet ihr das Ticket für das GO Fest 2021 und auch das Ticket “Nur ein Häppchen”. Sollte das Ticket bei euch einen anderen Namen tragen, müsst ihr die App möglicherweise neu starten.

Was ist das für ein Ticket? Zu den Community Days in Pokémon GO veröffentlicht Niantic schon seit langer Zeit Tickets, die für etwa 1 € im Shop des Spiels erscheinen. Mit dem Kauf des Tickets schaltet ihr für euren Account eine Spezialforschung frei, die zum Community Day passt.

