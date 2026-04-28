Pokémon GO: Neues Mega-Pokémon erscheint und bringt eine wichtige Änderung mit

Mega-Legios erscheint bald in Pokémon GO. Der Kampf wird allerdings echt hart. Gute Nachrichten gibt es dafür in Sachen Mega-Level.
Was ist das für ein Event? Mega-Legios erhält seinen eigenen Super-Mega-Raid-Tag. Und wie das bei Super-Mega-Raids so ist, kann man sich auf einen echt schwierigen Kampf einstellen. Mehr dazu weiter unten.
Wann startet das Event? Das Legios-Event steigt am Samstag, den 23. Mai 2026, um 14:00 Uhr. Schluss ist um 17:00 Uhr.
Welche Boni bringt der Tag? Eine ganze Reihe:
- Mega-Legios erscheint in Super-Mega-Raids.
- Die Shiny-Chance auf Legios wird erhöht, wenn ihr es aus Super-Mega-Raids fangt.
- Ihr erhaltet bis zu sechs kostenlose Raid-Pässe beim Arena-Drehen.
- Das Fern-Raid-Limit wird am Event-Tag auf 20 erhöht.
- Eine befristete Forschung startet, die euch einen Raid-Pass und ein Flunkifer bringt.
Event bringt leichteres Mega-Leveln
Änderung an Mega-Leveln: Die Mega-Level erhalten ein Update, durch das man Mega-Energie nutzen kann, um das Mega-Level seiner Pokémon schnell zu steigern. Je öfter das Pokémon Mega-entwickelt wurde, desto weniger Energie kostet die Erhöhung. Der genaue Ablauf ist aber noch unbekannt.
Dennoch: Das könnte ein guter Weg sein, die eigenen Mega-Pokémon zu verbessern und in schwierigen Kämpfen mehr Durchschlagskraft zu bekommen. Gerade in Super-Mega-Raids braucht man nämlich mächtige Megas.
Was ist Mega-Legios für ein Pokémon?
Legios ist schon seit längerer Zeit in Pokémon GO verfügbar und ist ein Monster vom Typ Kampf. Es erschien erstmals in den Pokémon-Spielen Schwert und Schild. Es ist bekannt dafür, aus sechs kleinen Pokémon zu bestehen, die sich in Formation bewegen – je nachdem, was der Anführer der Gruppe vorgibt.
Seine Mega-Entwicklung debütierte dann als eine von mehreren neuen Mega-Formen in dem Spiel Pokémon: Legenden Z-A. Mega-Legios symbolisiert den verbesserten Zusammenhalt der einzelnen Gruppenmitglieder.
Was unterscheidet Super-Mega-Raids von normalen Mega-Raids?
Die Super-Mega-Raids erfordern die Zusammenarbeit von mindestens acht Trainern, um gemeinsam das Monster zu besiegen. Das Schwierige an ihnen sind die zusätzlichen Schutzschilde, die der Raid-Boss erhält. Diese können nämlich nur durch Mega-Pokémon durchbrochen werden. Es ist also dringend notwendig, genug Trainer mit Mega-Pokémon mitzubringen, die ausreichend Schilde zerstören können.
Um Mitspieler zu finden, nutzt man am besten die Campfire-App und versucht, sich bereits bestehenden Gruppen anzuschließen – oder neue zu gründen. Wenn man eine aktive Gruppe hat, ist das Ganze natürlich einfacher. Erstmals konnte man sich den Super-Mega-Raids bei der Kalos-Tour stellen. Mehr darüber, wie man Super-Mega-Raids mit Schilden besiegt, lest ihr hier.
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