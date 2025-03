Pokémon GO: Neues Event gibt euch 5 Tage Zeit, ein seltenes Shiny zu fangen

Das Farbfestival kehrt zu Pokémon GO zurück. Es gibt ein neues Shiny, und auch Meistermaler Farbeagle ist wieder am Start.

Wann läuft das Farbfestival? Das Farbfestival 2025 startet am 13. März um 10:00 Uhr. Schluss ist dann am 17. März um 20:00 Uhr. Es läuft also von Donnerstag bis Montag und ihr habt somit ein verlängertes Wochenende Zeit, um die Boni zu nutzen.

Was ist das Highlight des Farbfestivals? Im Grunde gibt es zwei, denn wer auf Shiny-Jagd ist, hat hier zwei interessante Möglichkeiten.

Zum einen kehrt Shiny-Farbeagle zurück. Das gibt es immer nur in begrenzten Zeiträumen, etwa beim Farbfestival. Sobald das Event rum ist, taucht auch das schillernde Maler-Pokémon nicht mehr auf. Die 5 Tage sollte man also nutzen. Antreffen kann man Farbeagle wie immer nur über das Schnappschuss-Feature.

So sieht Shiny Farbeagle aus

Zum anderen gibt es ein Debüt: Das Pokémon Knirfish erscheint erstmals auch in der Shiny-Variante in Pokémon GO. Das kann in der Wildnis auftauchen, aber wie immer braucht man viel Glück, um dem Shiny zu begegnen.

Es gibt aber noch mehr Boni im Event, die wir euch unten auflisten.

Alle Inhalte des Farbfestival 2025 in Pokémon GO

Was bringt das Event noch? Neben den beiden spannenden Shinys hat das Farbfestival noch ein paar andere Boni im Gepäck.

Im Laufe des Events zählen die Folgenden:

Lockmodule halten drei Stunden lang.

Rauch hält zwei Stunden lang, allerdings nicht der tägliche Abenteuerrauch.

Ihr könnt öfter auf Knirfish treffen, wenn ihr Rauch nutzt.

Diese Pokémon tauchen auf: Ihr trefft während des Farbfestivals auf verschiedene Monster. Mögliche Shinys sind mit Sternchen* markiert:

Traumato*

Karpador*

Natu*

Griffel*

Meditie*

Lithomith*

Flabébé (Rotblütler)* in Europa, Naher Osten und Afrika

Flabébé (Blaublütler)* in Asien-Pzifik

Flabébé (Gelbblütler)* auf dem amerikanischen Kontinent

Knirfish*

Flabébé (Weißblütler)* (Seltener)

Flabébé (Orangeblütler)* (Seltener)

Darüber hinaus tauchen verschiedene Flabébé auf.

In Raids:

Stufe 3: Aquana, Blitza, Flamara

Stufe 5: Kapu-Riki*

Mega-Raids: Mega-Sumpex*

Forschungen: Das Event bringt auch noch einige Forschungen mit.

Es gibt eine kostenlose befristete Forschung, die euch unter anderem einen Rauch, 4 Sonderbonbons, Pokémon-Begegnungen und mehr bringt.

Es wird eine weitere befristete Forschung geben, die im Shop 2 US-Dollar (in Euro voraussichtlich ähnlich) kosten soll.

Zu guter Letzt werden auch noch Event-Showcases stattfinden, bei denen ihr eure Pokémon abgeben könnt, um euch verschiedene Belohnungen zu sichern. Das Farbfestival wird eines der ersten Events der neuen Season, es gibt aber auch noch andere Termine. Der März bringt so manches Event mit, das spannende Pokémon verspricht – wie beispielsweise das neue Dakuma. Wenn ihr eine Übersicht sucht: Hier findet ihr alle Events im März 2025 bei Pokémon GO.