Pokémon GO: Neuer Promo-Code schenkt euch jetzt ein Item für euren Avatar

Es gibt mal wieder einen neuen Promo-Code in Pokémon GO. Dieser schenkt euch ein Accessoire für euren Avatar.

Was ist ein Promo-Code? Promo-Codes sind Codes in Pokémon GO, die in unregelmäßigen Abständen veröffentlicht werden. Löst ihr sie ein, dann könnt ihr kostenlose Items, Forschungen oder, wie in diesem Fall, Accessoires für euren Avatar erhalten.

Der Aktuelle Code lautet:

MLBxPOKEMONGO2026

Was bringt mir der Code? Löst ihr den Code im Webstore ein, dann erhaltet ihr ein Baseball-Shirt für euren Avatar.

Wie lange ist der Code aktiv? Ihr habt bis zum 30. September 2026 Zeit, um den Code einzulösen. Habt ihr es bis dahin nicht getan, dann könnt ihr ihn nicht mehr nutzen und erhaltet das Shirt nicht.

Video starten Pokémon GO Fest 2026 kommt mit Mewtu und Zeraora Autoplay

Wie löse ich den Code im Spiel ein?

Um den Code einzulösen und die Belohnung zu erhalten, müsst ihr den Code im Webstore von Pokémon GO einlösen. Dabei spielt es inzwischen keine Rolle mehr, ob ihr ein iOS- oder Android-Gerät besitzt: der Ablauf ist bei allen Geräten identisch.

Öffnet zunächst den Webstore von Pokémon GO.

Meldet euch nun mit euren Anmeldedaten an, wenn ihr hier noch nicht eingeloggt seid.

Tragt danach den Code im Eingabefeld ein und klickt auf Anwenden .

. Öffnet nun das Spiel und ihr habt das Shirt erhalten.

Manchmal kann es vorkommen, dass ihr die Belohnung nicht direkt erhaltet. Sollte das der Fall sein, dann schließt das Spiel, wartet etwas ab und öffnet es erneut. In den meisten Fällen erhaltet ihr bereits außerhalb des Spiels eine Meldung von Pokémon GO, dass ihr erfolgreich einen Code eingelöst habt.

Wenn ihr im Spiel seid, geht in den Bereich, in dem ihr euren Avatar einkleiden könnt. Hier solltet ihr nun das neue Baseball-Shirt finden.

Was haltet ihr von solchen Codes? Nehmt ihr die Belohnungen dankend entgegen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Der Juli ist gestartet und mit ihm feiert Pokémon GO das 10-jährige Jubiläum. Welche Inhalte ihr in dieser Zeit im Spiel findet, erfahrt ihr in unserer Übersicht mit allen Events im Juli 2026 in Pokémon GO.