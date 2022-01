Pokémon GO: Neuer Promo-Code schenkt euch jetzt 31 Items – Schnell einlösen

Android: Android-Nutzer öffnen Pokémon GO und navigieren dort in den Shop. Scrollt dort nach ganz unten und ihr findet das Feld für “Promos”. Tippt es an, kopiert dort den Code herein und bestätigt die Auswahl. Achtet darauf, dass ihr keine Leerzeichen kopiert habt. Anschließend landen die Items direkt bei euch im Inventar.

Was bringt der Code? Nach dem Einlösen erhaltet ihr einen Rauch und 30 Pokébälle. Insgesamt erhaltet ihr also 31 Items. Wie schon bei den letzten Promo-Codes, setzt Niantic hier auf diese Items, damit ihr euch jetzt viele Pokémon anlocken und fangen könnt.

Wie lange ist der Code gültig? Löst diesen Code jetzt schnell bei euch in Pokémon GO ein und sammelt die Items ein. Es ist unklar, wie lange der Code aktiv bleibt, darum geht lieber schnell vor und schiebt das nicht lange auf.

Was ist das für ein Code? Am 7. Januar wurde der Code auf Twitter geteilt. Vermutlich wurde er im Zuge des aktuellen Events veröffentlicht.

In Pokémon GO ist im Januar 2022 ein neuer Promo-Code verfügbar. Der belohnt euch mit 30 Pokébällen und einem Rauch. Wir zeigen euch hier den Code und wie ihr ihn auf iOS und Android einlöst.

