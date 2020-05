Ab nächster Woche könnte es in Pokémon GO deutlich ruhiger werden. Die Corona-Maßnahmen laufen aus und dadurch könnte das Spiel sich drastisch verändern.

Das könnte nächste Woche passieren: Schaut man auf das Heute-Register in der App, dann sieht man, dass die Anpassungen wegen des Coronavirus schon am 1. Juni enden sollten.

Das würde bedeuten, dass deutlich weniger Pokémon auftauchen und auch andere Anpassungen einfach verschwinden. Das Spiel würde dadurch deutlich verändert werden.

Corona-Anpassungen laufen aus – Darum ist das schlecht

Was würde sich verändern? Niantic hatte ab Mitte März immer mehr Anpassungen am Spiel vorgenommen, um es auch von Zuhause aus spielbar zu machen. Das dürfte am 1. Juni auslaufen. Dazu zählt:

Rauch hält eine Stunde lang an und ist deutlich ertragreicher

Man kann 20 Geschenke tragen und 30 Geschenke pro Tag aufmachen

Eier werden doppelt so schnell ausgebrütet

Man muss keine Kilometer laufen, um an der PvP-Liga teilzunehmen

Spieler in Fern-Raids sind genauso effektiv wie normale Raider

Es spawnen deutlich mehr Pokémon in der Wildnis

Bis zu 30 Geschenke pro Tag kann man nun öffnen

Das könnte für Probleme sorgen: Fast überall kann man aktuell Pokémon in der Wildnis fangen. Die Spawns sind massiv erhöht und teilweise kann man doppelt so viele Pokémon fangen, wie vor der Corona-Zeit.

Vor allem hier könnte es also zu Problemen kommen. Immerhin haben sich die Trainer daran gewöhnt, dass man nun so viele Pokémon sieht. Eine drastische Änderung könnte zur Ernüchterung führen.

Aber auch die Anpassungen mit den Geschenken ist für viele Trainer ein großer Vorteil. Es gab immer wieder Events, wo es diese Anpassung bereits gab und schon da haben Trainer gefordert, dass sie langfristig erhalten bleibt. Immerhin hat man dadurch keine riesigen Spielvorteile.

Die PvP-Liga könnte ebenfalls deutlich an Zuwachs verlieren, denn aktuell kann man ohne Beschränkung kämpfen. Viele Trainer laufen am Tag aber nicht so viele Kilometer, dass man auch ohne diese Anpassung all seine Kämpfe absolvieren kann. Sollte sich das wieder ändern, dann könnten einige Trainer nicht mehr so viel kämpfen, wie sie wollen.

Das Item Rauch wurde in der Corona-Zeit plötzlich ein sehr wichtiger Bestandteil des Spiels. Dadurch können vor allem Dorfspieler effektiv spielen. Sollte dieser wieder abgeschwächt werden, dürfte es zu viel Stress kommen.

Vor allem das Item Rauch wurde massiv verstärkt

Diese Anpassungen sollten geändert werden: Es ist verständlich, dass Niantic einige Anpassungen rückgängig machen muss. Die Halbierung der Eier-Distanz ist dort ein gutes Beispiel. Das war in der Zeit, in der man Zuhause bleiben sollte, eine gute Anpassung, doch beim normalen Spiel nicht zwingend notwendig.

Fern-Raids gab es erst während der Corona-Krise und es wurde von Anfang an kommuniziert, dass mit dem Ende der Krise auch diese Raids verändert werden. So sollen Fern-Raider weniger Schaden verursachen, was auch völlig in Ordnung ist. Immerhin sollten die Spieler, die vor der Arena stehen, einen Vorteil haben.

Darauf muss Niantic achten: Sollte man direkt alle Anpassungen rückgängig machen, dann könnte es zu großen Diskussionen in der Community kommen. Niantic sollte also überlegen, welche Anpassungen man wieder rückgängig machen kann und welche das Spiel im Generellen deutlich verbessern.

Könnten die Anpassungen verlängert werden? Die Corona-Krise ist weltweit noch nicht überstanden, doch in vielen Ländern wurden Maßnahmen gelockert und das öffentliche Leben wird langsam hochgefahren. Der 1. Juni ist also auch für Niantic ein gutes Datum, um die Anpassungen zu beenden.

Dennoch ist noch nicht zu 100% klar, ob sie tatsächlich am 1. Juni enden. Wir werden spätestens dann sehen, ob Niantic ihr Spiel wieder in den Normalzustand zurückversetzt. Immerhin wurden die Anpassungen schon Ende April für einen Monat verlängert.