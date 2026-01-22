Ein beliebtes Monster kehrt im Februar zum nächsten Community Day in Pokémon GO zurück

In Pokémon GO wurde das Monster des nächsten Community Days angekündigt. Auch weitere Termine wurden bekanntgegeben.

Community Days gehören zu den beliebtesten Events in Pokémon GO. Hier habt ihr 3 Stunden Zeit, um ein Monster in sehr hoher Anzahl im Spiel zu finden und zu fangen. Dazu ist die Shiny-Chance des Monsters stark erhöht und es gibt weitere starke Boni.

Nachdem Chimpep im Community Day des Januars 2026 im Vordergrund stand, wurde nun das Pokémon für den Februar 2026 bekanntgegeben. Zudem sind viele Termine für die nächste Season ebenfalls bestätigt worden.

1 Event, 2 Formen

Welches Monster kommt im Februar? Der Community Day im Februar 2026 wird am 1. Februar in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr stattfinden. Dort wird Vulpix, das Feuer-Monster aus der 1. Generation, im Mittelpunkt stehen.

Es wird in seiner regulären Form sowie in der Alola-Form im Event erscheinen. Alola-Vulpix besitzt den Typ Eis. Beide Monster können sich zu Vulnona entwickeln. Während das reguläre Vulnona weiterhin den Typ Feuer besitzt, hat die Alola-Form die Typen Eis und Fee.

Welche Boni gibt es im Event? Wie gewohnt wird der Community Day von einer Vielzahl an starken Boni begleitet. Diese sind:

  • exklusive Attacke Energieball für Vulnona, wenn ihr es bis 4 Stunden nach dem Community Day entwickelt
  • exklusive Attacke Kalte Dusche für Alola-Vulnona, wenn ihr es bis 4 Stunden nach dem Community Day entwickelt
  • 3-fache Menge an Erfahrungspunkten
  • doppelte Fang-Bonbons
  • doppelt Chance auf XL-Bonbons beim Fangen (ab Level 31)
  • Rauch, der im Event aktiviert wird, hält 3 Stunden lang an (außer der tägliche Abenteuerrauch)
  • Lockmodule, die im Event aktiviert werden, halten 1 Stunde lang an
  • Schnappschuss-Überraschungen
  • Event-Feldforschungen
  • optionale Spezialforschung für 1,99 $

Zudem sind in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr am Tag des Community Days die folgenden Boni aktiv:

  • Tauschen kostet 50 % weniger Sternenstaub
  • ein zusätzlicher Spezial-Tausch (insgesamt also 3 durch den regulären sowie den Bonus der aktuellen Saison)
Termine der neuen Season in Pokémon GO

Bisher gibt es noch keine konkreten Informationen über die neue Season in Pokémon GO, die am 3. März 2026 startet. Nun wurden jedoch die ersten Termine bekanntgegeben, die ihr euch direkt im Kalender markieren könnt.

Termine der Community Days:

  • Samstag, 14. März 2026
  • Samstag, 11. April 2026
  • Samstag, 9. Mai 2026
  • Samstag, 16. Mai 2026 (Community Day Classic)

Weitere Termine:

  • Samstag bis Montag, 7. bis 9. März 2026 (Kickoff-Event für die Jahreszeit)
  • Samstag, 21. März 2026 (Forschungstag)
  • Samstag, 28. März 2026 (Dyna-Kampf-Tag)
  • Samstag, 4. April 2026 (Raid-Tag)
  • Samstag, 18. April 2026 (Schlüpftag)
  • Samstag, 25. April 2026 (Dyna-Kampf-Tag)
  • Samstag, 2. Mai 2026 (Crypto-Raid-Tag)
  • Samstag, 23. Mai 2026 (Raid-Tag)

Auch der aktuelle Monat hält noch einige Inhalte für euch bereit. Dazu gehören Events, Rampenlicht-Stunden und natürlich auch Raids. Wenn ihr euch einen Überblick darüber verschaffen wollt, wann welche Inhalte im Spiel aktiv sind, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im Januar 2026 in Pokémon GO.

