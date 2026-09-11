Trainer findet heraus, dass seine Mutter in Pokémon GO eine wahre Endgegnerin der lokalen Arenen ist

In Pokémon GO gibt es manche Trainer, die gefühlt immer in Arenen zu finden sind. So auch in diesem Fall.

Die meisten von euch, die bereits seit mehreren Jahren Pokémon GO spielen, werden wohl schon einmal kürzere oder auch längere Pausen im Spiel eingelegt haben.

Ein Trainer berichtet auf Reddit, dass seine Mutter mit ihm gemeinsam 2016 angefangen hat, Pokémon GO zu spielen. Im Gegensatz zu ihm hat sie jedoch bisher noch keine einzige Pause eingelegt. Und das führt zu beeindruckenden Resultaten.

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Der Schrecken der Nachbarschaft

Was ist so beeindruckend? Wie der Trainer auf Reddit mitteilt, hat seine Mutter nur eine minimale Pokémon-Box mit einer Kapazität von gerade einmal 400 Monstern. Und daran könnte sie problemlos etwas ändern. Da sie am liebsten Arenen besiegt, konnte sie im Laufe der Jahre die unfassbare Menge von mehr als 39.000 Münzen ansammeln.

Sie könnte sich also problemlos satte 195 Upgrades für die Pokémon-Box holen und ihre Kapazität damit um 9.750 erhöhen. Da sie jedoch, wie der Trainer schreibt, auch im echten Leben ein Geizhals ist, wird das wohl nicht passieren.

Woher hat sie die Münzen? Laut des Trainers ist sie mehr als aktiv, wenn es um Arenen im Spiel geht, wodurch sie auch diese beeindruckende Menge an Münzen verdient hat. Arena um Arena wird eingenommen – einfach, weil es ihr Spaß macht.

Und das zeigt sich auch in ihrer Statistik. In den Kommentaren des Reddit-Beitrags merkt er an, dass sie inzwischen wohl 18.793 Kämpfe in Arenen gewonnen hat, laut der entsprechenden Medaille (Kämpferin). Bricht man diese Zahl runter, dann hat sie also im Schnitt mehr als 5 Monster am Tag besiegt – über 10 Jahre hinweg.

Die Chance ist also hoch, dass alle anderen Trainer aus der Nachbarschaft ihren Namen in Pokémon GO aus den Arenen kennen. Und, wenn sie nicht gerade im selben Team wie die Trainerin sind, vor ihr erzittern.

Was ist euer Rekord an Münzen? Und wie viele Arenen habt ihr besiegt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Inhalte euch in den nächsten Wochen in Pokémon GO erwarten, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im September 2026 in Pokémon GO.