Pokémon GO: Mega-Tohaido – Die 20 besten Angreifer im Raid-Guide

Die besten Konter gegen Mega-Tohaido in Pokémon GO im Konter-Guide. MeinMMO zeigt euch die besten Angreifer und Movesets gegen den Boss.
Was ist das für ein Pokémon? Tohaido ist ein Wasser-Unlicht-Pokémon, das seit der 3. Generation existiert. Das Monster ist die Weiterentwicklung von Kanivanha.
Die Mega-Entwicklung des Monsters ist in der Zeit vom 22. April 2026 um 6:00 Uhr bis zum 28. April 2026 um 22:00 Uhr aktiv. Ihr könnt das Monster in der Zeit in Mega-Raids finden und besiegen.
Wir zeigen euch, welche Konter ihr gegen den Boss einsetzen solltet und welche Schwächen Mega-Tohaido besitzt (Typ-Effektivität).
Mega-Tohaido besiegen im Raid – Mit diesen Kontern
- Mega-Lucario mit Kraftwelle und Aurasphäre
- Keldeo mit Fußkick und Mystoschwert
- Mega-Gewaldro mit Zornklinge und Flora-Statue
- Mega-Lohgock mit Konter und Aurasphäre
- Mega-Skaraborn mit Konter und Vielender
- Crypto-Lohgock mit Konter und Aurasphäre
- Crypto-Raikou mit Donnerschock und Aurasphäre
- Katagami mit Rasierblatt und Sanctoklinge
- Mega-Rayquaza mit Drachenrute und Zenitstürmer
- Crypto-Meistagrif mit Konter und Wuchtschlag
- Mega-Guardevoir mit Charme und Zauberschein
- Zekrom mit Ladestrahl und Kreuzdonner
- Mega-Latios mit Feuerodem und Aurasphäre
- Mega-Bisaflor mit Rankenhieb und Flora-Statue
- Mega-Latias mit Charme und Aurasphäre
- Crypto-Brigaron mit Rankenhieb und Flora-Statue
- Mega-Voltenso mit Donnerzahn und Stromstoß
- Lucario mit Kraftwelle und Aurasphäre
- Shaymin (Zenitform) mit Zauberblatt und Strauchler
- Crypto-Gewaldro mit Zornklinge und Flora-Statue
Schwächen von Mega-Tohaido: Mega-Tohaido besitzt, wie die reguläre Form von Tohaido, die Typen Wasser und Unlicht. Es ist somit anfällig gegenüber Angriffen der Typen Kampf, Käfer, Pflanze, Elektro und Fee.
Gibt es Mega-Tohaido als Shiny? Ja, mit Glück könnt ihr nach dem Kampf auch die Shiny-Variante von Tohaido fangen.
Wie viele Trainer werden benötigt? Mega-Tohaido gehört zu den vergleichsweise schwächeren Bossen im Spiel. Wenn ihr die besten Konter besitzt, dann könnt ihr das Monster bereits alleine besiegen. Falls ihr sie nicht habt oder ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dann nehmt euch noch weitere Trainer mit.
Egal, mit wie vielen Trainern ihr in den Kampf startet: Ihr solltet bereits vor dem Kampf euer Raid-Team zusammenstellen. Somit ist gewährleistet, dass ihr immer mit eurem besten Team startet und ihr spart zudem noch in jeder einzelnen Raid-Lobby etwas Zeit: Tipps zur Organisation von Raid-Teams in Pokémon GO.
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