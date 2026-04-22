Pokémon GO: Mega-Tohaido – Die 20 besten Angreifer im Raid-Guide

Die besten Konter gegen Mega-Tohaido in Pokémon GO im Konter-Guide. MeinMMO zeigt euch die besten Angreifer und Movesets gegen den Boss.

Was ist das für ein Pokémon? Tohaido ist ein Wasser-Unlicht-Pokémon, das seit der 3. Generation existiert. Das Monster ist die Weiterentwicklung von Kanivanha.

Die Mega-Entwicklung des Monsters ist in der Zeit vom 22. April 2026 um 6:00 Uhr bis zum 28. April 2026 um 22:00 Uhr aktiv. Ihr könnt das Monster in der Zeit in Mega-Raids finden und besiegen.

Wir zeigen euch, welche Konter ihr gegen den Boss einsetzen solltet und welche Schwächen Mega-Tohaido besitzt (Typ-Effektivität).

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Mega-Tohaido besiegen im Raid – Mit diesen Kontern

Mega-Lucario mit Kraftwelle und Aurasphäre Keldeo mit Fußkick und Mystoschwert Mega-Gewaldro mit Zornklinge und Flora-Statue Mega-Lohgock mit Konter und Aurasphäre Mega-Skaraborn mit Konter und Vielender Crypto-Lohgock mit Konter und Aurasphäre Crypto-Raikou mit Donnerschock und Aurasphäre Katagami mit Rasierblatt und Sanctoklinge Mega-Rayquaza mit Drachenrute und Zenitstürmer Crypto-Meistagrif mit Konter und Wuchtschlag Mega-Guardevoir mit Charme und Zauberschein Zekrom mit Ladestrahl und Kreuzdonner Mega-Latios mit Feuerodem und Aurasphäre Mega-Bisaflor mit Rankenhieb und Flora-Statue Mega-Latias mit Charme und Aurasphäre Crypto-Brigaron mit Rankenhieb und Flora-Statue Mega-Voltenso mit Donnerzahn und Stromstoß Lucario mit Kraftwelle und Aurasphäre Shaymin (Zenitform) mit Zauberblatt und Strauchler Crypto-Gewaldro mit Zornklinge und Flora-Statue

Schwächen von Mega-Tohaido: Mega-Tohaido besitzt, wie die reguläre Form von Tohaido, die Typen Wasser und Unlicht. Es ist somit anfällig gegenüber Angriffen der Typen Kampf, Käfer, Pflanze, Elektro und Fee.

Gibt es Mega-Tohaido als Shiny? Ja, mit Glück könnt ihr nach dem Kampf auch die Shiny-Variante von Tohaido fangen.

Wie viele Trainer werden benötigt? Mega-Tohaido gehört zu den vergleichsweise schwächeren Bossen im Spiel. Wenn ihr die besten Konter besitzt, dann könnt ihr das Monster bereits alleine besiegen. Falls ihr sie nicht habt oder ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dann nehmt euch noch weitere Trainer mit.

Egal, mit wie vielen Trainern ihr in den Kampf startet: Ihr solltet bereits vor dem Kampf euer Raid-Team zusammenstellen. Somit ist gewährleistet, dass ihr immer mit eurem besten Team startet und ihr spart zudem noch in jeder einzelnen Raid-Lobby etwas Zeit: Tipps zur Organisation von Raid-Teams in Pokémon GO.