Pokémon GO: Mega-Bibor besiegen – Beste Konter im Raid-Guide

In Pokémon GO könnt ihr in Raids auf Mega-Bibor treffen. Welche Konter helfen gegen Mega-Bibor? Wir fassen es für euch zusammen.

Was ist Mega-Bibor für ein Pokémon? Bibor entwickelt sich aus Hornliu und Kokuna, Mega-Bibor setzt nochmal eine Form obendrauf. Die Mega-Variante von Bibor gehört den Typen Käfer und Gift an.

Wann erscheint Mega-Bibor? Das Pokémon erscheint in den Mega-Raids vom 8. – 15. September 2026.

Wir zeigen euch hier, welche Konter ihr gegen Mega-Bibor einsetzen solltet und gegen welche Typen es schwach ist.

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Starke Konter gegen Mega-Bibor in Pokémon GO

Typ-Schwächen: Mega-Bibor ist besonders schwach gegen Feuer, Gestein, Flug und Psycho. Mit Angreifern dieser Typen seid ihr also besonders gut aufgestellt. Beispiele dafür sind:

Mega-Mewtu Y mit Psychoklinge und Seher+ Mega-Rayquaza mit Luftschnitt und Zenitstürmer Mega-Mewtu X mit Konfusion und Psychostoß Mega-Fennexis mit Feuerwirbel und Magieflamme+ Mega-Panzaeron mit Luftschnitt und Bohrschnabel+ Crypto-Reshiram mit Feuerzahn und Kreuzflamme Crypto-Brutalanda mit Feuerzahn und Fliegen Crypto-Mewtu mit Psychoklinge und Psychostoß Mega-Glurak Y mit Feuerwirbel und Lohekanonade Crypto-Lavados mit Feuerwirbel und Fliegen Mega-Brutalanda mit Feuerzahn und Fliegen Crypto-Heatran mit Feuerwirbel und Lavasturm Kopplosio mit Einäschern und Knallkopf Mega-Lohgock mit Feuerwirbel und Lohekanonade Rayquaza mit Luftschnitt und Zenitstürmer Mewtu mit Psychoklinge und Psychostoß Reshiram mit Feuerzahn und Kreuzflamme Crypto-Tukanon mit Schlecker und Schnabelkanone Crypto-Rihornior mit Katapult und Felswerfer Mega-Latios mit Zen-Kopfstoß und Psychokinese

Bedenkt: Viele dieser Pokémon haben Crypto-Formen, die nochmal ein ganzes Stück stärker sind als die normale Variante. Nutzt sie, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt.

Gibt es Shiny Mega-Bibor? Ja, wenn ihr Glück habt, könnt ihr Bibor nach dem Raid auch als Shiny fangen.

Wie viele Trainer brauche ich gegen Mega-Bibor? Mega-Bibor kann man tatsächlich alleine besiegen, wenn man starke Konter dabei hat.

Wie entwickle ich Mega-Bibor? Nach dem Kampf gegen Mega-Bibor erhaltet ihr nur ein reguläres Bibor. Gleichzeitig erhaltet ihr Mega-Energie: Je schneller ihr gewinnt, desto mehr Mega-Energie erhaltet ihr. Besiegt also so oft Mega-Bibor wie nötig, damit ihr genug Mega-Energie zusammenbekommt. Die Mega-Entwicklung kostet 100 Mega-Energien. Mehr zum Thema Mega-Entwicklung lest ihr hier.