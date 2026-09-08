Pokémon GO: Mega-Bibor besiegen – Beste Konter im Raid-Guide

In Pokémon GO könnt ihr in Raids auf Mega-Bibor treffen. Welche Konter helfen gegen Mega-Bibor? Wir fassen es für euch zusammen.
Was ist Mega-Bibor für ein Pokémon? Bibor entwickelt sich aus Hornliu und Kokuna, Mega-Bibor setzt nochmal eine Form obendrauf. Die Mega-Variante von Bibor gehört den Typen Käfer und Gift an.
Wann erscheint Mega-Bibor? Das Pokémon erscheint in den Mega-Raids vom 8. – 15. September 2026.
Wir zeigen euch hier, welche Konter ihr gegen Mega-Bibor einsetzen solltet und gegen welche Typen es schwach ist.
Starke Konter gegen Mega-Bibor in Pokémon GO
Typ-Schwächen: Mega-Bibor ist besonders schwach gegen Feuer, Gestein, Flug und Psycho. Mit Angreifern dieser Typen seid ihr also besonders gut aufgestellt. Beispiele dafür sind:
- Mega-Mewtu Y mit Psychoklinge und Seher+
- Mega-Rayquaza mit Luftschnitt und Zenitstürmer
- Mega-Mewtu X mit Konfusion und Psychostoß
- Mega-Fennexis mit Feuerwirbel und Magieflamme+
- Mega-Panzaeron mit Luftschnitt und Bohrschnabel+
- Crypto-Reshiram mit Feuerzahn und Kreuzflamme
- Crypto-Brutalanda mit Feuerzahn und Fliegen
- Crypto-Mewtu mit Psychoklinge und Psychostoß
- Mega-Glurak Y mit Feuerwirbel und Lohekanonade
- Crypto-Lavados mit Feuerwirbel und Fliegen
- Mega-Brutalanda mit Feuerzahn und Fliegen
- Crypto-Heatran mit Feuerwirbel und Lavasturm
- Kopplosio mit Einäschern und Knallkopf
- Mega-Lohgock mit Feuerwirbel und Lohekanonade
- Rayquaza mit Luftschnitt und Zenitstürmer
- Mewtu mit Psychoklinge und Psychostoß
- Reshiram mit Feuerzahn und Kreuzflamme
- Crypto-Tukanon mit Schlecker und Schnabelkanone
- Crypto-Rihornior mit Katapult und Felswerfer
- Mega-Latios mit Zen-Kopfstoß und Psychokinese
Bedenkt: Viele dieser Pokémon haben Crypto-Formen, die nochmal ein ganzes Stück stärker sind als die normale Variante. Nutzt sie, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt.
Gibt es Shiny Mega-Bibor? Ja, wenn ihr Glück habt, könnt ihr Bibor nach dem Raid auch als Shiny fangen.
Wie viele Trainer brauche ich gegen Mega-Bibor? Mega-Bibor kann man tatsächlich alleine besiegen, wenn man starke Konter dabei hat.
Wie entwickle ich Mega-Bibor? Nach dem Kampf gegen Mega-Bibor erhaltet ihr nur ein reguläres Bibor. Gleichzeitig erhaltet ihr Mega-Energie: Je schneller ihr gewinnt, desto mehr Mega-Energie erhaltet ihr. Besiegt also so oft Mega-Bibor wie nötig, damit ihr genug Mega-Energie zusammenbekommt. Die Mega-Entwicklung kostet 100 Mega-Energien. Mehr zum Thema Mega-Entwicklung lest ihr hier.
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