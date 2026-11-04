Leak in Pokémon GO deutet nach 6 Jahren die Rückkehr einiger der seltensten Monster an

Eine Gruppe von Dataminern hat Hinweise auf ein besonderes Event in Pokémon GO gefunden. Das könnte bei einigen Trainern zum Füllen einer Lücke sorgen.

Es gibt Monster in Pokémon GO, die seltener sind als andere. Das kann beispielsweise daran liegen, dass sie nur selten und für kurze Zeiträume im Spiel verfügbar sind. Einige Monster sind sogar so selten, dass sie seit Jahren nicht im Spiel verfügbar waren und einige Trainer nie die Möglichkeit hatten, sie zu bekommen.

Das ist auch mit den Monstern aus einem aktuellen Fund von Dataminern der Fall. Die Pokémon, um die es hier geht, waren bisher nur ein einziges Mal im Spiel verfügbar – und das ist ganze 6 Jahre her.

Video starten Pokémon GO: Die Season „Abendgoldpfade“ im Trailer Autoplay

3 Starter in besonderen Formen

Um welche Monster handelt es sich? Die Dataminer haben Hinweise auf einen Raid-Tag gefunden, bei dem es um Klone gehen soll. Klone waren im ersten Pokémon-Film sowie dem Remake des Streifens ein großes Thema. Hier hatte Mewtu sich alle möglichen Pokémon der 1. Generation geklont.

In Pokémon GO gab es bisher nur eine einzige Möglichkeit, um an Klon-Pokémon zu gelangen. Am Pokémon Tag 2020, der vom 25. Februar 2020 bis zum 2. März 2020 aktiv war. Hier konnten Trainer Bisaflor, Glurak und Turtok in ihren Klon-Versionen in Raids besiegen und fangen. Zudem konnte Klon-Pikachu durch Schnappschuss-Überraschungen gefangen werden.

Da es in diesem Event auch das Rüstungs-Mewtu gab, das erst dieses Jahr wieder in Pokémon GO aufgetaucht ist, könnte es an diesem Raid-Tag also auch wieder die 3 Starter sowie Pikachu in ihren Klon-Versionen geben.

Den Beitrag von Reddit binden wir hier für euch ein:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Wann läuft das Event? Laut der Dataminer soll das Event am 19. Dezember 2026 stattfinden.

Wie sicher sind diese Informationen? Beachtet, dass es sich hierbei nicht um offizielle Informationen, sondern um die Infos aus einem Datamining handelt. Hierbei tauchen Dataminer in den Dateien des Spiels ab um Texte, Bilder und Audio-Dateien zu finden, die bereits in Dateien zu finden sind, jedoch noch nicht genutzt werden.

Ob der Raid-Tag also wirklich mit Klon-Pokémon kommen wird und welche Monster es hier geben wird, bleibt final und offiziell abzuwarten.

Was sagt ihr zu dem Leak? Habt ihr die Monster bereits, oder würdet ihr ein Event nutzen, um sie zu erhalten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Events im aktuellen Monat noch auf euch warten, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Events im November 2026 in Pokémon GO.