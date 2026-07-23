Pokémon GO lässt Trainer mit einer Frage gerade um ihre Münzen bangen

Ändert Pokémon GO das Arena-System? Das fragen sich einige Spieler gerade, die an einer Umfrage zu dem Thema teilgenommen haben.

Was ist los in Pokémon GO? Aktuell macht eine Umfrage die Runde, die Pokémon GO an seine Spielerschaft geschickt hat. Darin geht es unter anderem darum, wie Spieler aktuell mit dem Arena-Feature umgehen.

Und eine Frage beschäftigt gerade die Community im Pokémon-GO-Subreddit TheSilphRoad ganz besonders: Wenn ihr keine PokéMünzen mehr von Arenen erhalten könntet, wie würde das eure Arena-Interaktionen beeinflussen?

Die möglichen Antworten darauf lauten:

Ich würde komplett aufhören, mit Arenen zu interagieren

Ich würde deutlich weniger mit Arenen interagieren

Ich würde etwas weniger mit Arenen interagieren

Meine Arena-Aktivität würde sich nicht verändern

Ich würde mehr mit Arenen interagieren

Einige Spieler auf Reddit schließen daraus, dass darüber nachgedacht wird, die Münzen von Arenen zu streichen. Das sorgt für Diskussionen.

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Was sagen Spieler zu dem Ansatz, Arenen ohne Münzen zu spielen?

Wichtig zu wissen: Münzen erhält man derzeit in der Regel ausschließlich über Arenen, wenn man kein Geld bezahlen möchte. Man kann sie ansonsten im Shop für Echtgeld kaufen. Die Münzen wiederum kann man dann beispielsweise für Items oder Sammlungs- und Item-Platzerweiterungen im Shop ausgeben.

Wie lauten die Stimmen? Der Großteil des Feedbacks in den Kommentaren zeigt sich der Idee deutlich ablehnen gegenüber. Der aktuelle Top-Kommentar von User Knightforlife (auf Reddit) lautet: Warum würde irgendjemand überhaupt mit Arenen interagieren, wenn nicht für die Münzen?

Viele der Stimmen gehen in eine ähnliche Richtung, einige sagen sogar, sie würden komplett aufhören, da die Arenen der F2P-Weg sind, um Münzen in Pokémon GO zu verdienen. Deshalb sind sich einige Spieler sehr sicher, dass dieser Weg das Arena-Feature zerstören würde.

Gibt es eine Alternative? Manche der Stimmen weisen auf das jüngste Event hin, in dem man Münzen über Feldforschungen erhalten konnte. Das wäre unter Umständen ein alternativer Weg, an Gratis-Münzen zu kommen.

Dazu passt auch ein Kommentar von User Spladook: Ich meine, ich hätte nichts dagegen, wenn es eine bessere Möglichkeit gäbe, Münzen zu bekommen. Wenn Münzen ausschließlich zum Kauf angeboten würden, würde das das Spiel buchstäblich ruinieren (auf Reddit).

Ein interessanter Punkt, den User Georg_Steller1709 auf Reddit aufbringt: Tägliche Aufgaben, die Münzen bringen, wären ein guter Weg für Spieler, die in Gegenden leben, in denen es weniger Arenen gibt. Allerdings sollte sich das ihm zufolge nicht ausschließen, sondern man könnte es kombinieren.

Insgesamt hoffen einige Spieler darauf, dass es in der Umfrage generell nur darum geht, das Arena-System zu verbessern. Ob es tatsächlich Pläne zur Änderung gibt, auf welchem Weg auch immer, ist derzeit noch unbekannt. Wir werden das Thema weiter verfolgen und euch auf dem Laufenden halten!

Ansonsten geht der aktuelle Monat in Pokémon GO auf sein Ende zu. Am Wochenende steht noch das Event rund um Mega-Rayquaza an, bei dem ihr euch die Mega-Entwicklung des legendären Drachen über eine befristete Forschung schnappen könnt. Und wenn ihr wissen wollt, was sonst los ist: Hier sind alle Events im Juli 2026 bei Pokémon GO.