Pokémon GO: Kuschelige Kumpel bringt 4 Shinys – So nutzt ihr den Forschungstag am Samstag richtig

Am 29. März steigt der nächste Forschungstag in Pokémon GO. Nutzt die Chance, um euch ein paar Shinys zu sichern.

Was ist das Event? Der Forschungstag läuft unter dem Motto „Kuschelige Kumpel“. Und diese Kumpel sind vier kleine Bären, die ihr euch an diesem Samstag in rauen Mengen schnappen könnt.

Teddiursa

Petznief

Pam-Pam

Velursi

Sie verstecken sich während des Events in verschiedenen Feldforschungen. Das Besondere: Bei allen Vieren erhaltet ihr während des Events eine erhöhte Shiny-Chance. Ihr habt also eine gute Chance, euch die schillernden Bären zu schnappen.

Wann läuft das Event? Am Samstag, den 29. März, von 14:00 bis 17:00 Uhr. Ihr habt also drei Stunden Zeit, so viele Forschungen wie möglich zu erledigen.

Wie nutze ich den Forschungstag in Pokémon GO?

So sehen die Shinys aus: Ihr wollt schauen, ob die Shinys überhaupt auffällig genug sind, damit sich die Mühe lohnt? Dann haben wir hier die Grafik mit allen vier Monstern und ihren Entwicklungen für euch:

So holt ihr euch die Monster: Die vier Pokémon tauchen nicht in der Wildnis auf, sondern sind über Feldforschungen zu finden. Die wiederum erhaltet ihr, indem ihr unterschiedliche PokéStops dreht.

Euer Plan sieht also idealerweise so aus:

PokéStop besuchen und drehen

Forschung abholen

Zum nächsten Stop gehen

Auf dem Weg die Forschung erledigen, um Platz für neue zu schaffen

Beachtet: Ihr wollt so viele Forschungen wie möglich im Event-Zeitraum erledigen, wie möglich, damit ihr mehr Chancen auf die Shiny-Bären bekommt. Dafür solltet ihr eventuell die etwas zeitaufwändigeren Aufgaben einfach löschen und stattdessen hoffen, beim nächsten Stop eine einfachere zu erhalten. Sonst kann es euch passieren, dass euer Aufgaben-Stapel zu langsam abgearbeitet wird und kein Platz für neue Forschungen ist.

Solltet ihr in einer Gegend mit wenig Pokémon-Spawns spielen, lohnt es sich eventuell, einen Rauch oder zumindest den täglichen Abenteuerrauch zu zünden. Dann könnt ihr die Spawns daraus nutzen, um die Aufgaben zu erfüllen, falls euch da was fehlt.

Brauche ich die Forschung im Shop? Die Forschung im Shop kostet 2,19 Euro, ist aber optional. Die oben genannten Boni laufen auch, wenn ihr kein Ticket kauft. Das Ticket bringt euch weitere Begegnungen mit einem der vier Shiny-Bären ein. Ob ihr die benötigt, müsst ihr selbst entscheiden.

Der März geht zu Ende: Der Forschungstag mit den Kuscheligen Kumpeln ist das letzte größere Event des März in Pokémon GO. Im April geht es aber mit zahlreichen Terminen weiter. Unter anderem steht das Debüt des Pflanzenpokémons Cottini an. Aber auch an Raid- und Rampenlichtstunden spart der nächste Monat nicht. Ihr wollt eine Übersicht? Dann schaut hier vorbei: Alle Events im April 2025 bei Pokémon GO.