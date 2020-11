Dataminer zeigen, dass Niantic gerade an den Mega-Entwicklungen in Pokémon GO schraubt. Dabei gibt es eine Änderung, die vielen von euch gefallen dürfte. Es ist ein großer Wunsch der Community.

Was ist los mit den Mega-Pokémon? Als dieses neue Feature eingeführt wurde, waren viele Trainer in Pokémon GO unzufrieden. Mega-Entwicklungen machen ein Pokémon temporär stärker für Kämpfe, aber

das kostete zunächst sehr viel Energien

die Energien musste man mühsam sammeln

die Mega-Entwicklungen halten nur temporär – Nach dem Ablaufen der Zeit sind es wieder „normale“ Pokémon

Trainer fanden hier einige Knackpunkte. Auch große YouTuber wie Spieletrend oder TrainerTips nannten einige Ideen, mit denen man die Mega-Entwicklungen verbessern kann.

Ein Wunsch, der auch häufig in der Community fiel, waren „permanente Mega-Pokémon“. Die sollen nach der Mega-Entwicklung also in dieser Form bleiben und nicht nach einer bestimmten Zeit ablaufen. Und hier gibt es jetzt neue Infos.

Dataminer finden Hinweise auf permanente Mega-Entwicklungen

Das zeigt ein Leak: Auf reddit zeigen die Dataminer der Pokeminers ihre Funde. Sie durchsuchen regelmäßig den Code des Spiels auf Änderungen. So finden sie heraus, an was Niantic gerade schraubt und was bald neues im Spiel aktiviert werden könnte.

Bedenkt aber, dass es sich bei diesen Datamining-Funden nicht um garantierte Änderungen handelt, die auch wirklich im Spiel aktiviert werden. Es könnte sein, das Niantic da nur etwas ausprobiert und bald wieder löscht oder sich die Funde ganz anders ins Spiel einfügen, als man dachte.

Zunächst zeigen die Dataminer Code, der mit dem Sperren von temporären Mega-Entwicklungen zu tun hat.

.get_TempEvolutionIsLocked

.set_TempEvolutionIsLocked

.get_LockedTempEvolution

.set_LockedTempEvolution

TemporaryEvolutionFinishMs

TempEvolutionIsLocked

LockedTempEvolution

Man vermutet, dass dieser Code mit der folgenden Zeile zu tun haben könnte.

MakeTempEvoPermanent

Make Temp Evo Permanent, also mache eine temporäre Mega-Entwicklung zu einer Permanenten. Wie das Ganze umgesetzt wird und ob die Interpretation wirklich korrekt ist, wird sich in den nächsten Tagen oder Wochen zeigen, wenn Niantic etwas in diese Richtung ankündigt.

Was könnte das bedeuten?

Am naheliegendsten ist die Vermutung, dass Niantic die Funktion der Megas so ändert, dass diese permanent bleiben. Eine Funktion, die viele Spieler freuen könnte.

Was sagen Spieler dazu?

„Klingt vielversprechend, dass sie etwas hinzufügten, um Megas permanent zu machen“ schreibt 47Dud3_ auf reddit

„[…] bin mir nicht sicher, ob es der richtige Weg ist, mit den Megas umzugehen. Es würde besser passen, wenn sie die Entwicklungskosten nach der ersten Mega-Entwicklung einfach auf 0 setzen würden. Die soll dann 4 Stunden halten und kann nur einmal in 24 Stunden eingesetzt werden […]“ meint Lambsauce914 auf reddit

Andere Spieler vermuten, dass man eine Mega-Entwicklung pro Spezies permanent macht. So würde man den Überblick behalten.

Was glaubt ihr, was Niantic da mit den Mega-Entwicklungen plant und wie hättet ihr es am liebsten? Schreibt es uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.

Sichere Freude gibt es jetzt allerdings im PvP. Denn wenn ihr euch dabei anstrengt, verteilt Niantic euch coole Belohnungen. Pokémon GO bringt legendäre Pokémon als PvP-Belohnungen zu euch,