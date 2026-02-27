Dank eines neuen Features in Pokémon GO könnt ihr jetzt einfacher Raids finden

News
2 Min. Paul Kutzner 0 Kommentare Lesezeichen
Dank eines neuen Features in Pokémon GO könnt ihr jetzt einfacher Raids finden

Pokémon GO hat ein neues Feature veröffentlicht, welches ihr nicht im Spiel selbst findet. Damit solltet ihr einige Inhalte im Spiel einfacher finden.

Wenn ihr in Pokémon GO unterwegs seid und dabei immer wieder durch dieselbe Gegend zieht, dann solltet ihr irgendwann recht gut wissen, wo ihr Arenen findet. In unbekannteren Gegenden könnte das bereits anders aussehen.

Genau für diesen Punkt und um weitere Inhalte im Spiel einfacher zu finden, gibt es nun ein neues, externes Feature, das von Pokémon GO veröffentlicht wurde. Und das kann euch eine große Hilfe sein.

Pokémon GO zeigt die neue Season Erinnerungen in Bewegung im Trailer
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Dank eines neuen Features in Pokémon GO könnt ihr jetzt einfacher Raids finden Pokémon GO: Lohnt sich die Rampenlichtstunde heute? Inhalte und Boni Die 6 mächtigsten Pokémon, die so stark wie Götter sind Pokémon GO bringt einen neuen Käfer und die Chance, euch ein seltenes Shiny zu sichern Pokémon GO ändert sein Level-System komplett – Das müsst ihr wissen Pokémon GO: Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute? Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute bringt Golbit und einen Sternenstaub-Bonus Pokémon GO: Suicune im Dynamax-Kampf besiegen – 5 Tipps für das Wochenende Spieler benötigt fast 6 Jahre in Pokémon Go, um eine einzige Aufgabe zu lösen, weil er zu schlecht beim Zielen ist Fans wollen die Pokémon ihrer Kindheit vom Gameboy retten, beleben beliebtes Projekt wieder Pokémon GO enthüllt Dynamax – So nutzt ihr das neue Feature Pokémon GO: Fangt dringend Morpeko im Event, bevor es zu spät ist

Endlich eine richtige Karte

Was ist das für ein Feature? Auf der offiziellen Webseite des Spiels findet ihr nun einen neuen Reiter: die Karte von pokemongo.com. Hier könnt ihr einen Standort auswählen und euch einige Inhalte angucken, die in eurer Nähe stattfinden.

Hierunter zählen die folgenden Inhalte:

  • Raids
  • Super-Mega-Raids
  • Events und Meetups
  • Arenen

Ihr könnt hierdurch nun also schauen, bevor ihr eine Runde im Spiel startet, wo es Arenen gibt, an denen ihr eure Monster platzieren könnt, um Münzen zu verdienen, oder auch wo Raids stattfinden.

Das kann sehr hilfreich sein, um bereits vor eurem Start eine möglichst interessante Route mit starken Inhalten zu finden.

Auch die Möglichkeit, Events und Meetups zu sehen, dürfte für einige Spieler interessant sein. Wenn ihr bisher beispielsweise noch gar nicht wusstet, ob und wo es in eurer Gegend Meetups gibt, könnt ihr die neue Karte nun nutzen und schauen, wo es sie bei euch gibt.

Wie nutze ich die Karte? Nachdem ihr die Karte geöffnet habt, klickt ihr im oberen Bereich der Karte zunächst auf „Standort auf der Karte“. Hier könnt ihr nun euren Standort eingeben.

Regulär werden euch nun alle Inhalte, die auf der Karte sichtbar werden können, angezeigt. Wollt ihr beispielsweise nur sehen, welche Raids es in der Gegend gibt, dann klickt ihr die entsprechende Aktivität oben in der Karte an.

Ihr könnt dabei aktuell immer nur alle Aktivitäten oder eine bestimmte anzeigen lassen. Lasst ihr euch Raids anzeigen, dann seht ihr neben dem Punkt „Raids“ ein kleines X. Wollt ihr diese Filterung aufheben, dann klickt auf dieses X.

Dadurch werden euch nun wieder alle Aktivitäten auf der Karte angezeigt.

Klickt ihr auf einen Raid, dann seht ihr auch, wann der Raid endet. Klickt ihr auf die 3 Punkte in der Anzeige des Events, dann könnt ihr den Raid oder die entsprechend andere Aktivität teilen sowie euch direkt eine Route dorthin berechnen. Dafür werdet ihr auf Google Maps weitergeleitet und die Koordinaten hier direkt eingetragen.

Mehr zum Thema
1
Pokémon GO streicht ein beliebtes Event in der neuen Season, bringt einige Änderungen mit
von Paul Kutzner
2
Pokémon GO: Neue Promo-Codes aktiv, bringen euch gleich 4 seltene Monster
von Patrick Freese
3
Pokémon GO: Alle Events im März 2026 – Termine in der Liste
von Paul Kutzner

Was haltet ihr von dem neuen Feature? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Eine super Gelegenheit, um die neue Karte direkt zu probieren, ist die GO Tour 2026. Diese findet am 28. Februar 2026 sowie am 1. März 2026 statt und markiert das erste große Event des Jahres: alle Inhalte der Kalos-Tour 2026.

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Pokémon GO Kalos Tour

Pokémon GO: Alle Inhalte der Kalos-Tour 2026 – Super-Mega-Raids, Shinys, Legendäre

Pokemon GO Sensect

Pokémon GO bringt einen neuen Käfer und die Chance, euch ein seltenes Shiny zu sichern

Pokemon GO Erinnerungen in Bewegung

Pokémon GO streicht ein beliebtes Event in der neuen Season, bringt einige Änderungen mit

Pokemon GO Pikachu Freude

Das steckt alles im ersten Teaser zur neuen Season in Pokémon GO

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx