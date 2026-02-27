Dank eines neuen Features in Pokémon GO könnt ihr jetzt einfacher Raids finden

Pokémon GO hat ein neues Feature veröffentlicht, welches ihr nicht im Spiel selbst findet. Damit solltet ihr einige Inhalte im Spiel einfacher finden.

Wenn ihr in Pokémon GO unterwegs seid und dabei immer wieder durch dieselbe Gegend zieht, dann solltet ihr irgendwann recht gut wissen, wo ihr Arenen findet. In unbekannteren Gegenden könnte das bereits anders aussehen.

Genau für diesen Punkt und um weitere Inhalte im Spiel einfacher zu finden, gibt es nun ein neues, externes Feature, das von Pokémon GO veröffentlicht wurde. Und das kann euch eine große Hilfe sein.

Endlich eine richtige Karte

Was ist das für ein Feature? Auf der offiziellen Webseite des Spiels findet ihr nun einen neuen Reiter: die Karte von pokemongo.com. Hier könnt ihr einen Standort auswählen und euch einige Inhalte angucken, die in eurer Nähe stattfinden.

Hierunter zählen die folgenden Inhalte:

Raids

Super-Mega-Raids

Events und Meetups

Arenen

Ihr könnt hierdurch nun also schauen, bevor ihr eine Runde im Spiel startet, wo es Arenen gibt, an denen ihr eure Monster platzieren könnt, um Münzen zu verdienen, oder auch wo Raids stattfinden.

Das kann sehr hilfreich sein, um bereits vor eurem Start eine möglichst interessante Route mit starken Inhalten zu finden.

Auch die Möglichkeit, Events und Meetups zu sehen, dürfte für einige Spieler interessant sein. Wenn ihr bisher beispielsweise noch gar nicht wusstet, ob und wo es in eurer Gegend Meetups gibt, könnt ihr die neue Karte nun nutzen und schauen, wo es sie bei euch gibt.

Wie nutze ich die Karte? Nachdem ihr die Karte geöffnet habt, klickt ihr im oberen Bereich der Karte zunächst auf „Standort auf der Karte“. Hier könnt ihr nun euren Standort eingeben.

Regulär werden euch nun alle Inhalte, die auf der Karte sichtbar werden können, angezeigt. Wollt ihr beispielsweise nur sehen, welche Raids es in der Gegend gibt, dann klickt ihr die entsprechende Aktivität oben in der Karte an.

Ihr könnt dabei aktuell immer nur alle Aktivitäten oder eine bestimmte anzeigen lassen. Lasst ihr euch Raids anzeigen, dann seht ihr neben dem Punkt „Raids“ ein kleines X. Wollt ihr diese Filterung aufheben, dann klickt auf dieses X.

Dadurch werden euch nun wieder alle Aktivitäten auf der Karte angezeigt.

Klickt ihr auf einen Raid, dann seht ihr auch, wann der Raid endet. Klickt ihr auf die 3 Punkte in der Anzeige des Events, dann könnt ihr den Raid oder die entsprechend andere Aktivität teilen sowie euch direkt eine Route dorthin berechnen. Dafür werdet ihr auf Google Maps weitergeleitet und die Koordinaten hier direkt eingetragen.

Was haltet ihr von dem neuen Feature? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Eine super Gelegenheit, um die neue Karte direkt zu probieren, ist die GO Tour 2026. Diese findet am 28. Februar 2026 sowie am 1. März 2026 statt und markiert das erste große Event des Jahres: alle Inhalte der Kalos-Tour 2026.