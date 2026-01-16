Pokémon GO kündigt Event an, in dem für Sammler und Kämpfer etwas dabei ist

Das nächste Event wurde in Pokémon GO angekündigt. Und dort ist für jeden Spieltyp etwas dabei.

Was ist das für ein Event? Für Pokémon GO wurde das Event „Hinab in die Tiefen“ angekündigt. Es wird am Dienstag, dem 27. Januar 2026 um 10:00 Uhr starten und bis Sonntag, dem 1. Februar 2026 um 20:00 Uhr laufen.

Während viele Events sich entweder eher an Sammler oder Kämpfer in Pokémon GO richten, ist dieses Event etwas gemischter. Egal, ob ihr eher seltene Monster sammelt oder starke Angreifer, könntet ihr in diesem Event auf eure Kosten kommen.

Monster-Debüt, Shinys und starke Angreifer

Welches Monster-Debüt gibt es? Bei „Hinab in die Tiefen“ wird Lumispross sein Debüt in Pokémon GO feiern. Das Pokémon stammt aus der 9. Generation und besitzt die Typen Gestein und Gift.

Während es sich in den Hauptspielen zu Lumiflora entwickeln kann und sogar eine Mega-Entwicklung besitzt, gibt es noch keine Informationen zu diesen beiden Formen in Pokémon GO.

Lumispross könnt ihr auf Routen, in Feldforschungen sowie bei den befristeten Forschungen des Events erhalten.

Welche Monster warten in der Wildnis? Auch in der Wildnis gibt es einige Monster innerhalb des Events. Dabei handelt es sich um die folgenden Exemplare:

Digda**

Dummisel*

Meditie*

Mangunior**

Während die Shiny-Chance auf Dummisel und Meditie wie gewohnt ist, habt ihr eine erhöhte Chance, Digda und Mangunior als Shiny anzutreffen.

Welche Monster gibt es in Eiern? Erhaltet ihr im Event 7-km-Eier, dann könnt ihr die folgenden Monster ausbrüten:

Digda**

Larvitar*

Kindwurm*

Kapuno*

Mangunior**

Auch in Eiern besitzen Digda und Mangunior eine erhöhte Chance, als Shiny zu erscheinen.

Mit Larvitar, Kindwurm und Kapuno könnt ihr zudem 3 Monster ausbrüten, deren Entwicklungen allesamt zu den besten Angreifern in Pokémon GO gehören.

Welche Boni gibt es im Event? Passend zu den Eiern, ist die Schlüpfdistanz für Eier, die ihr innerhalb des Events in Brutmaschinen steckt, halbiert. Zudem erhaltet ihr die 3-fache Menge an Erfahrungspunkten, wenn ihr Routen abschließt.

Weitere Inhalte: Innerhalb des Events wird es zudem Event-Feldforschungen geben, bei denen ihr als Belohnung Monster erhalten könnt, die Teil des Events sind. Zudem wird in der Ankündigung des Events eine kostenlose, befristete Forschung erwähnt, zu der es jedoch keine genaueren Informationen gibt.

Für 1,99 $ (also ungefähr 2,50 €) könnt ihr außerdem noch eine kostenpflichtige, befristete Forschung erwerben. Dadurch erhaltet ihr in der Zeit des Events die doppelte Menge an Schlüpf-Bonbons durch das Ausbrüten von Eiern. Zudem bekommt ihr 2 Brutmaschinen sowie Begegnungen mit Digda, Mangunior und Lumispross.

Shinys sind für viele Spieler von Pokémon GO einer der interessantesten Aspekte im Spiel. Während reguläre Shinys bereits recht selten sein können, sind Exemplare mit perfekten IV-Werten noch seltener. So selten, dass manche Trainer sie auch als bedeutsames Zeichen deuten können: Trainer zweifelt an einer wichtigen Entscheidung in seinem Leben, erhält ein Zeichen in Pokémon GO.