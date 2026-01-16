Pokémon GO kündigt Event an, in dem für Sammler und Kämpfer etwas dabei ist

News
2 Min. Paul Kutzner 0 Kommentare Lesezeichen
Pokémon GO kündigt Event an, in dem für Sammler und Kämpfer etwas dabei ist

Das nächste Event wurde in Pokémon GO angekündigt. Und dort ist für jeden Spieltyp etwas dabei.

Was ist das für ein Event? Für Pokémon GO wurde das Event „Hinab in die Tiefen“ angekündigt. Es wird am Dienstag, dem 27. Januar 2026 um 10:00 Uhr starten und bis Sonntag, dem 1. Februar 2026 um 20:00 Uhr laufen.

Während viele Events sich entweder eher an Sammler oder Kämpfer in Pokémon GO richten, ist dieses Event etwas gemischter. Egal, ob ihr eher seltene Monster sammelt oder starke Angreifer, könntet ihr in diesem Event auf eure Kosten kommen.

Pokémon GO zeigt seine neue Season im Trailer
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Filmexperte verrät, welche 10 Filme ihr 2026 schauen solltet Neues Survival-Spiel sieht aus wie No Man’s Sky in der Steinzeit, hat jetzt schon eine Demo auf Steam Hytale: Die besten Waffen in der Tier List  In einem Spiel auf Steam managt ihr ein Krankenhaus während der Zombie-Apokalypse – besitzt Feature, um Streamer in den Wahnsinn zu treiben Einen Sci-Fi-Film auf HBO Max habe ich gleich mehrfach geschaut, obwohl er von der Kritik zerrissen wurde Star Trek Starfleet Academy: Trailer, Start und Cast – Alle Infos zur Serie auf Paramount+ Die wichtigste Serie auf HBO Max endete schon vor über 18 Jahren, doch jeder Fan von Breaking Bad sollte sie gesehen haben Neues Spiel auf Steam macht euch zum Gott, sorgt für Jubel mit einem neuen Trailer, dabei ist der Entwickler umstritten Ich warte seit zwei Jahren auf die neue Staffel von One Piece und kann mich an den neuen Bösewichten nicht satt sehen Monstersammler Aniimo lädt zur 2. Beta ein – So könnt ihr selbst mitmachen Entwickler von ARC Raiders weiß, dass dem Spiel gerade eine Sache fehlt, und gesteht: Er spielt stattdessen mit Gratis-Loadouts LoL hat sich in 14 Jahren stark verändert, doch Spieler vermissen eine unfaire Strategie

Monster-Debüt, Shinys und starke Angreifer

Welches Monster-Debüt gibt es? Bei „Hinab in die Tiefen“ wird Lumispross sein Debüt in Pokémon GO feiern. Das Pokémon stammt aus der 9. Generation und besitzt die Typen Gestein und Gift.

Während es sich in den Hauptspielen zu Lumiflora entwickeln kann und sogar eine Mega-Entwicklung besitzt, gibt es noch keine Informationen zu diesen beiden Formen in Pokémon GO.

Lumispross könnt ihr auf Routen, in Feldforschungen sowie bei den befristeten Forschungen des Events erhalten.

Welche Monster warten in der Wildnis? Auch in der Wildnis gibt es einige Monster innerhalb des Events. Dabei handelt es sich um die folgenden Exemplare:

  • Digda**
  • Dummisel*
  • Meditie*
  • Mangunior**

Während die Shiny-Chance auf Dummisel und Meditie wie gewohnt ist, habt ihr eine erhöhte Chance, Digda und Mangunior als Shiny anzutreffen.

Welche Monster gibt es in Eiern? Erhaltet ihr im Event 7-km-Eier, dann könnt ihr die folgenden Monster ausbrüten:

  • Digda**
  • Larvitar*
  • Kindwurm*
  • Kapuno*
  • Mangunior**

Auch in Eiern besitzen Digda und Mangunior eine erhöhte Chance, als Shiny zu erscheinen.

Mit Larvitar, Kindwurm und Kapuno könnt ihr zudem 3 Monster ausbrüten, deren Entwicklungen allesamt zu den besten Angreifern in Pokémon GO gehören.

Welche Boni gibt es im Event? Passend zu den Eiern, ist die Schlüpfdistanz für Eier, die ihr innerhalb des Events in Brutmaschinen steckt, halbiert. Zudem erhaltet ihr die 3-fache Menge an Erfahrungspunkten, wenn ihr Routen abschließt.

Weitere Inhalte: Innerhalb des Events wird es zudem Event-Feldforschungen geben, bei denen ihr als Belohnung Monster erhalten könnt, die Teil des Events sind. Zudem wird in der Ankündigung des Events eine kostenlose, befristete Forschung erwähnt, zu der es jedoch keine genaueren Informationen gibt.

Für 1,99 $ (also ungefähr 2,50 €) könnt ihr außerdem noch eine kostenpflichtige, befristete Forschung erwerben. Dadurch erhaltet ihr in der Zeit des Events die doppelte Menge an Schlüpf-Bonbons durch das Ausbrüten von Eiern. Zudem bekommt ihr 2 Brutmaschinen sowie Begegnungen mit Digda, Mangunior und Lumispross.

Mehr zum Thema
1
Pokémon GO bringt euch gleich 2 starke legendäre Angreifer im neuen Rocket-Event
von Paul Kutzner
2
Pokémon GO testet eine Funktion, damit ihr Herausforderungen leichter absolvieren könnt
von Paul Kutzner
3
In Pokémon GO vermissen Trainer gerade ausgerechnet die Pokémon: „Das macht mich wütend“
von Paul Kutzner

Shinys sind für viele Spieler von Pokémon GO einer der interessantesten Aspekte im Spiel. Während reguläre Shinys bereits recht selten sein können, sind Exemplare mit perfekten IV-Werten noch seltener. So selten, dass manche Trainer sie auch als bedeutsames Zeichen deuten können: Trainer zweifelt an einer wichtigen Entscheidung in seinem Leben, erhält ein Zeichen in Pokémon GO.

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Pokemon GO Leak Mega-Mewtu

Trainer wünschen sich schon ewig 2 besondere Monster in Pokémon GO, jetzt könnten sie wirklich kommen

Pokemon GO Rocket Übernahme Januar 2026

Pokémon GO bringt euch gleich 2 starke legendäre Angreifer im neuen Rocket-Event

Pokemon GO Rettungsaktion

Trainer startet Rettungsmission für ein Shiny in Pokémon GO unter den denkbar ungünstigsten Bedingungen

Pokemon GO Trainer Zeichen Shiny

Trainer zweifelt an einer wichtigen Entscheidung in seinem Leben, erhält ein Zeichen in Pokémon GO

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx